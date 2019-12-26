Yerli otomobilden yeni detay: Elektrik sistemi ve aracın içinden ilk kare

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye’nin Otomobili"nin elektrikle çalışma sistemini yansıtan 10 saniyelik bir video animasyon ve aracın iç kısmını gösteren bir fotoğraf yayımlandı.

Aracın tanıtılmasına 1 gün kala gün Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye’nin Otomobili" (@TOGG2022) tarafından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ip ucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı.

Paylaşımda, "Tam şarj #YeniliğeYolculuk, #DoğuştanElektrikli , #SıfırEmisyonlaSıfırdanBaşladık , #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Türkiye'nin otomobilinde 1453 ve 1923 sürprizi

Bu paylaşımın ardından saat 14.53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren bir fotoğraf paylaşıldı.

Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14.53’te geldik, #TürkiyeninOtomobili dünyaya açılacak, #GönülleriFethedecek, Saat 19.23’te yine buluşalım." ifadelerine yer verildi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören paylaşım, dakikalar içerisinde binlerce beğeni aldı. Sosyal medya kullanıcıları fotoğrafın 14.53'te paylaşılmasının İstanbul'un fetih tarihi olan 1453'e atıfta bulunulduğu şeklinde yorum yaparken, bir sonraki fotoğrafın bugün saat 19.23'te paylaşılacağının duyurulması ise Cumhuriyet'in ilanı olan 1923 tarihiyle ilişkilendirildi.

EKONOMİ Yerli otomobilden yeni fotoğraf geldi: Lale detayı dikkat çekti

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından dün de "Türkiye’nin Otomobili"nin panjur ve ön tamponun bir bölümünü gösteren yeni bir fotoğraf yayınlanmış ve otomobilin panjur kısmında yer alan lale motifi de dikkati çekmişti.

Hafta başından bu yana her gün saat 14.30'da yeni detaylarının Twitter'dan duyurulduğu "Türkiye’nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın Gebze'de yapılması planlanıyor.

FOTOĞRAF 13 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerli otomobilin 27 Aralık’ta Gebze’de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Fotoğrafın yayınlanması sonrasında yerli otomobil sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında girdi. Konuşulan konuların başında; yerli otomobilin İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliği oldu. Sosyal medyada; yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi. 27 Aralık’ta gerçekleşmesi beklenen tanıtım etkinliğinde tüm detaylar bir sır olmaktan çıkacak. Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti Yerli otomobil böyle mi olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü aracın fotoğrafını paylaşması sosyal medya kullanıcılarına aracın şekli ve detaylarını tahmin etme fırsatı sundu.

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Yerli otomobilin özellikleri