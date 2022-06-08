Yerli otomobille ilgili heyecanlandıran paylaşım: Sizce ilk Togg hangi renk olacak?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (Togg) inşası devam eden Gemlik'teki fabrikasında çalışmalar hızla ilerliyor.
Togg'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda,
"Avrupa’nın en temiz boyahanesine sahip Gemlik Tesisimizde boyasız denemeler başladı. Sizce ilk Togg hangi renk olacak?" denildi.
EKONOMİ
TOGG’dan ‘teknoloji’ sürprizi: Piyasaya sürmeden önce farklı bir hizmetle huzurlara çıkacağız
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Togg \"Yeniliğe Yolculuk\" hedefinin çekirdeği olan Gemlik tesisindeki inşaat çalışmalarında planlar doğrultusunda hızla sona yaklaşıyor.
Yüzde 97'si tamamlanan gövde binasındaki 208 robot, parçasız denemelerden sonra hücre bazında parçalı denemelere başladı. Bu aşamayı, hücreleri bir araya getirilerek yapılacak deneme üretimleri izleyecek. Bu süreç de tamamlandıktan sonra yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelinecek. <br>
Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayının sonunda tamamlanacakGemlik tesisinde mayıs itibarıyla gövde binasındaki gelişmelerin yanı sıra boya tesisinin yüzde 99'u, montaj tesisinin de yüzde 95'i tamamlandı.<br>
83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı.<br>
Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi.<br>
Toplam 1 milyon 200 bin metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisi inşası haziran ayı sonunda tamamlanacak.<br>
2023'ün ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk araç olan SUV pazara çıkacakTogg, 2022 yılının son çeyreğinde seri üretime hazır olacak. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreği sonunda C segmentindeki ilk aracı olan SUV pazara çıkacak.<br>
Takip eden yıllarda ise C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Sonraki yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla aynı DNA'yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.<br><br>Togg, 2030'a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyor.
Togg'u üretecek robotlar parçalı denemelere başladı
Togg Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra parçalı denemelere de başladı.
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..Yerli otomobil TOGG'da beklenen haber geldi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Sanayi ve Ticaret Odasının yeni hizmet binasının açılış törenine katılırken, TOGG hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Törenin ardından açıklamalarda bulunan Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobil ile ilgili önemli bilgililer de verdi.<br><br>
Hisarcıklıoğlu, \"Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz\" ifadelerini kullandı.<br><br>
TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.<br><br>
Hisarcıklıoğlu, \"2023'ün ilk üç ayında inşallah banttan inerek trafiğe çıkmış olur'' dedi.<br><br>
İlk etapta SUV ve sedan olarak, 200 ve 400 beygir gücünde üretilecek olan otomobil, diğer elektrikli araçlara göre çok daha hızlı şarj edilecek.
30 dakikanın altında bir sürede, yüzde 80 doluluğa ulaşacak.
Akıllı teknolojisiyle de kullanıcıların hayatına birebir dokunacak.<br>
Aracın 500 kilometre menzili olacak.
30 dakikada şarj edilebilecek.
15 yılda 5 model üretilecek.<br>
Öte yandan, C segmentindeki ilk araç SUV pazara çıkacak.<br><br>
TOGG için tarih verildi: Yerli otomobilin yola çıkacağı tarih belli oldu
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yerli otomobile dair önemli açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, "Allah nasip ederse 29 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımızın elleri ile fabrikanın açılışını gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. TOGG'da güzel haberi de duyuran Hisarcıklıoğlu, yerli otomobil banttan inerek trafiğe çıkış tarihini açıkladı.