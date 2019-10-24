Ekonomi Yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek

Yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek

Türkiye’de yapılan bir araştırmaya göre, Türk halkının yüzde 72’sinin yerli savaş uçaklarının yapabileceğine inandığı ortaya çıktı. Araştırma sonucuna göre, halkın yüzde 81,6’sı ise Türkiye’nin mutlaka kendi otomobilini üretmesi gerektiğini düşünüyor.

Haber Merkezi DHA
Türklerden, yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek geldi.
Türklerden, yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek geldi.

Araştırma şirketi Areda Survey, 4 bin 500 kişi ile TEKNOFEST özelinde, Türkiye’nin kendi savunma sistemini geliştirmesi, yerli uçak ve otomobil üretimi konu başlıkları altında bir araştırma yaptı. Türklerden, yerli savaş uçağı ve otomobil üretimine tam destek geldi.

TEKNOFEST etkinlikleri başarılı bulundu

Araştırmaya katılanların, yüzde 64,3’ü TEKNOFEST etkinliklerini izleyip, başarılı bulduğunu ifade ederken, yüzde 10,4’ü ise izleyip, başarılı bulmadığını, 25,3’ü ise izlemediğini belirtti. TEKNOFEST’in gençlerin teknoloji alanında yeni buluşlara imza atmasını sağlayacağına inananların sayısı yüzde 90,3 iken, inanmayanların sayısı da yüzde 9,7 olarak kaydedildi.

Yüzde 72: Türkiye kendi savaş uçağını yapabilir

‘TEKNOFEST, Türkiye’nin havacılık alanında kendi savunma sanayisini geliştirmesine katkıda bulunur mu?’ sorusuna vatandaşların yüzde 79,3’ü evet derken, yüzde 20,7’si ise hayır cevabını verdi.

Aynı araştırmada, Türkiye’nin bir gün kendi savaş uçaklarını yapabileceğine inananların sayısı yüzde 72,3; inanmayanların sayısı ise 27,7 olarak belirlendi.

DHA
‘Türkiye’nin savunma sanayiinde iddialı hale gelmesi için ne yapması gerekir?’ sorusuna verilen cevaplar.

Katılımcıların yüzde 68,7’i Türkiye’nin yolcu uçağı üretebileceğine ve bunu dünyaya pazarlayabileceğine inanırken yüzde 31,3’ü inanmadığını aktardı.

İddialı hale gelmek için dışa bağımlılıktan kurtulunmalı

Katılımcılara sorulan; ‘Türkiye’nin savunma sanayiinde iddialı hale gelmesi için ne yapması gerekir?’ sorusuna yüzde 37,4 dışa bağımlılıktan kurtulmalı, yüzde 33,1 her tür teknolojik yeniliği teşvik etmeli, yüzde 29,5 ise özgür düşünceye önem vermeli yanıtını verdi.

Türkiye’nin kendi savunma sanayisini geliştirmesini engelleyen devletlerin olduğunu düşünenlerin sayısı yüzde 76,8 iken, düşünmeyenlerin sayısı ise 23,2 oldu. Katılımcıların yüzde 77,3’ü savunma sanayisinin gelişmesini engelleyen ülkenin Amerika olduğunu düşünürken; yüzde 7,1 Rusya, yüzde 6,7 İsrail, yüzde 2,1 Ermenistan, yüzde 6,7 ise diğer ülkelerin olduğunu düşünüyor.

DHA
Halkın yüzde 81,6’sı Türkiye’nin mutlaka kendi otomobilini üretmesi gerektiğini düşünüyor.

Yerli otomobil mutlaka üretilmeli

Türkiye’nin yerli otomobil üretimiyle ilgili farklı görüşlerin olduğunun tespit edildiği araştırmada;

Yüzde 81,6 Türkiye’nin kendi otomobilini mutlaka üretmesi gerektiğini, yüzde 10,8 ekonomik olmadığı için yerli otomobile gerek olmadığını, yüzde 7,6 ise yerli otomobil üretilse de olur üretilmese de diye düşünüyor.

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