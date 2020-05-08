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Ekonomi Yerli tohumlara koruma Sofrada eski lezzet yeniden hayat bulacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli tohumlara koruma: Sofrada eski lezzet yeniden hayat bulacak

Kaybolmaya yüz tutan yerel tohumlar korumaya alındı. Halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi Tarım ve Orman Bakanlığı’na teslim edildi. Mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz ve terenin aralarında bulunduğu 452 tohumun ekim-dikimi de yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde 2017 yılında başlatılan ‘Yerel Tohum Buluşmaları’ projesi kapsamında güvenceye alınan ata yadigarı tohumlar her geçen gün artıyor. Projeyle şimdiye dek halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidi toplandı. İzmir’de başlayan proje, daha sonra Samsun ve Şanlıurfa’da çeşitli etkinliklerle devam etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atalık yerel tohumların hem koruma altına alındığını hem de çoğaltılarak ekiminin yapıldığını, böylece unutulmaz lezzetlerin yeniden sofralara ulaştığını söyledi. Bu süreçte halkın ve çiftçilerin elinde bulunan 1131 ata yadigarı yerel tohum çeşidinin Bakanlığa teslim edildiği bilgisini veren Pakdemirli, bu tohumların yarısının Tohum Gen Bankası’nda koruma altına alındığını, kalan kısmının ise Bakanlık bünyesinde bulunan kuruluşlar tarafından çoğaltım ve tescil işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

MISIR, KABAK, BARBUNYA...

Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından mısır, kabak, barbunya, biber, domates, lahana, maydanoz, terenin de aralarında bulunduğu 411 çeşidin, Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından da 41 çeşit hububat tohumunun çoğaltım için ekiminin yapıldığını vurguladı. Çoğaltımı yapılan tohumluklardan elde edilen fidelerin TİGEM’e bağlı işletmelerde ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla sözleşmeli üreticilere ulaştırıldığına işaret eden Pakdemirli, şöyle konuştu:

PEK ÇOK YEREL ÇEŞİT VAR

“Bu ürünlerin arasında Kandıra’nın sivri biberinden Samsun’un köy salatalığına, Çorum’un 10 dilim kavunundan Ankara-Ayaş’ın beyaz bodur domatesine kadar birçok çeşit bulunuyor. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla çiftçiler tarafından üretilen marul, lahana, turp ve karalahana gibi kışlık sebzeler marketlere teslim edildi. TİGEM’e bağlı işletmelerde ise fasulye, barbunya, kabak, domates, biber, patlıcan, hıyar, kavun ve karpuz fidelerinin dikimi yapıldı. Ayrıca, karpuz ve kavun fideleri ile diğer yazlık sebzelerin fideleri mahsul amacıyla Tarım Kredi Kooperatifleri çiftçilerine teslim edildi. Bu ürünler de kısa bir süre sonra sofralarımıza ulaşmış olacak. Böylece eskinin o unutulmaz lezzetlerine yeniden kavuşmuş olacağız.”

42 tür tescilde

Bekir Pakdemirli
  • Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, ata yadigarı tohumlukların coğrafi işaretli ürüne dönüştürülmesinin kırsal kalkınmaya ve dolaylı olarak kırsal turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacağına dikkati çekerek, “Çoğaltımı ve tanımlama işlemleri tamamlanan farklı bitki türlerinde 42 çeşit, TAGEM tarafından 2020 yılında tescile sunulacak” dedi.

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