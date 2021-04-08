Ekonomi Yerli ve milli patates Avrupa yolunda Deneme ekimi için Hollandaya gönderilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yerli ve milli patates Avrupa yolunda: Deneme ekimi için Hollanda'ya gönderilecek

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yerli patates türü 'Nahita' tohumu, deneme ekimi yapılmak üzere Hollanda'ya gönderilecek.

Haber Merkezi DHA
Yerli ve milli patates Avrupa yolunda: Deneme ekimi için Hollandaya gönderilecek
Yerli patates türü 'Nahita'

Niğde Patates Araştırma Enstitüsü'nce tescillendikten sonra pazarlama ve satış hakkı firmaya devredilen yerli patates çeşidi 'Nahita'nın, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'ne alınması için Hollanda’da deneme ekimi yapılacak. Enstitü Müdürü Uğur Pırlak, 'Nahita'nın Türkiye'den Avrupa'ya giden ilk yerli ve milli patates çeşidi olma özelliğini taşıdığını kaydetti. Pırlak, 'Avrupa Birliği Çeşit Tescil Listesi'nde yer alması halinde ürünün Avrupa'da üretimine ve satışına başlanacağını söyledi.

Konya Şeker'den yerli patates tohumu
EKONOMİ
Konya Şeker'den yerli patates tohumu


Patatesin pazarlama ve satış hakkını alan firmanın genel müdürü Ekrem Suad Sadak ise, "Birçok ülkenin analizini yaptıktan sonra gördüm ki Avrupa'da tescil listesine girdiği takdirde başka ülkelerin de kapıları açılıyor. Avrupa'daki prosedürleri yerine getirdikten sonra Türk makamları bize çok yardımcı oldu. Prosedürleri yerine getirdik, 'Nahita'nın bitkileri, yarından itibaren Avrupa yolcusu. Orada da karantinadan geçtikten sonra deneme dikimleri yapılacak ve inşallah yakın zamanda tescillenerek listede yer alacak. Bizim için bu çok önemli. Her konuda Türkiye'deki tarımı geliştirmek üzere elimizden geleni yapacağız" dedi.

Yerli mor patates hasadı başladı: Faydaları saymakla bitmiyor
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Hafik ilçesinde yerli mor patates üretimi yapıldı. İlkbaharda ekimi yapılan 30 dönümlük arazide yaklaşık 100 ton verim alındı.
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Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı protokol üyeleri ve Tarım Platformu üyeleri katıldı.
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Vali Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek patates hasadı yaptı.
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Ardından tarım işçileri ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Salih Ayhan, hazırlanan mor patatesten tattı.​
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Vali Salih Ayhan, mor patatesin bölgede ilk kez ekildiğini belirterek, Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. Halil Rıfat Paşa döneminde 1890'lı yıllarda Sivas'ın topraklarının tarıma uygun olduğunu, verimli olduğunu, önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembihnamesi vardır. Rabbime hamdolsun yıllar sonra da bu coğrafyanın çok önemli bir kısmı ve Türkiye'de adından söz ettirecek şekilde patates ekilmesi de çok anlamlı olmuş oldu. Dolayısıyla o zamanki kurulan hayali bugün gerçekleştirmiş olduk. Bilimsel çalışma yapılarak, Ar-Ge çalışmaları yapılarak, yerli üretim yapılıp, yerli marka oluşturularak, besinsel değeri yüksek bu tür patatesin üretilmesi, hasat yapılması önemlidir dedi.
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Mor Patates: Demir, folik asit, C vitamini, potasyum, B kompleksi, lif içeriği yüksek, mineraller ve karbonhidrat açısından zengindir.
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Şekerli bir tada sahip olan mor patates, pancarla patates arası bir tada sahiptir. Mor yiyeceklerde hücreleri korumaya ve vücudunuzu iyileştirmeye yardımcı olan, antosiyanin kimyasallar vardır. İçerdiği antosiyanin sayesinde kanser riskini önemli oranda azalttığı tespit edilmiştir. Obezite olanlar içinde kilo aldırmayan özelliğinden dolayı çok faydalıdır.
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Mor patates aynı zamanda iyi bir kompleks karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olarak biliniyor. Mor patates, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmeye yardımcı olan antosiyaninler göz ve kalp sağlığını desteklemede, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynuyor.
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Yerli mor patates hasadı başladı: Faydaları saymakla bitmiyor
Sivas'ın Hafik ilçesinde yerli tohumdan üretilen mor patatesin ilk hasadı, Vali Salih Ayhan'ın katılımı ile gerçekleştirildi.
Sivas'ta yerli mor patates hasadı gerçekleştirildi


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