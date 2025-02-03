Yeşil dönüşümle tüm hanelere yerli enerji

AK Parti Grup Başkanlığı, İklim Kanunu teklifini yetişmesi halinde şubatın ilk haftasına yetişememesi durumunda şubatın ikinci haftasında Meclis gündemine almaya hazırlanıyor. Teklifin yasalaşması halinde hanelerde kullanılan enerjide de millileşme oranı hızlanacak. Özellikle güneş ve rüzgar enerji santrallerinin çoğalması ile yeşil enerji kapasitesi artacak. Bu doğrultuda da 2027 hedefleri güncellendi. 2027 sonuna kadar 30 milyon hanenin enerjisi yerli kaynaklardan temin edilecek. Sanayide kullanılan elektrik ve doğal gazınsa yarısının yerli kaynaklardan sağlanması hedeflendi. Yenilenebilir enerji, alternatif yakıt ve düşük karbonlu ham maddelerin kullanımının ve elektrifikasyonun yaygınlaştırılması sağlanacak. Bu kapsamda karbon vergisi uygulamasına geçilecek. Karbon vergisinin uygulanması sonucunda elde edilecek Hazine gelirlerinin düşük karbonlu teşvik araçlarına aktarılacak. Bu teşvik mekanizmasıyla emisyon oranlarında azaltılacak.