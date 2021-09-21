Ekonomi Yeşil dönüşümün cezası 2 milyar avro Türkiye parasını ABye kaptırmasın
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yeşil dönüşümün cezası 2 milyar avro: Türkiye parasını AB'ye kaptırmasın

Avrupa Birliği’nin yeşil dönüşümünü görmezden gelmek Türkiye’ye ağır faturalar çıkarabilir. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeşil dönüşümü görmezden gelmenin bedeli ton başına 60 avrodan sadece bir yılda 2 milyar avroyu aşabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeşil dönüşümün cezası 2 milyar avro: Türkiye parasını ABye kaptırmasın
Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “çevre dostu” üretim yapılmaması halinde AB ülkelerine ihracatın yapılamayacağını ya da vergi ödeneceğini söyledi. Türkiye’nin AB’ye yıllık ihracatının 70 milyar doları bulduğunu ifade eden Avdagiç, bu verginin ilk uygulamasının 1 Ocak 2023’te başlayacağını, 2026’dan itibaren yürürlüğe gireceğini belirtti.

TON BAŞINA 60 AVRO CEZA

  • Avdagiç, şunları kaydetti: “AB, belirlediği sınır değerlerini aşan ürünler için ton başına bugün 60 avro civarında olan ve sürekli güncellenen bir gümrük vergisi uygulayacak. Türkiye olarak tam zamanında bu yeni düzene uygun bir sanayi tesis etmezsek iş dünyası olarak ton başına 60 avrodan yıllık 2 milyar avroyu aşkın bir karbon vergisi yükü ile karşılaşacağız. Başka bir deyişle, sanayicimiz, yeşil dönüşüm için harcamaktan kaçındığı her avroyu AB’ye vergi olarak verip ‘Biz harcamıyoruz, buyurun siz harcayın’ demiş olacak.”

EN FAZLA 3 ÜLKE ETKİLENECEK

İTO Başkanı Avdagiç, Yeşil Mutabakat Taslağı'nda bu verginin öncelikli olarak uygulanacağı ürünlerin çimento, demir-çelik, alüminyum, gübre ve elektrikle sınırlı olduğunu ancak zamanla bu ürün listesinin artırılmasının da mümkün göründüğünü kaydetti. Avdagiç, “Bu ürün listesi ile bakıldığında yapılacak düzenlemeden dünyada en fazla etkilenecek 3 ülke Çin, Rusya ve Türkiye. İhracatın bir kuruşunun bile ciddi anlamda önemli olduğu bu süreçte ne gelir kaybına ne de pazar kaybına tahammülümüz yok. Uluslararası rekabet gücümüzü korumak için yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü tamamlamak zorundayız” diye konuştu.

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