Ekonomi Yeşil turizme 7 milyon liralık enerji desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'Yeşil' turizme 7 milyon liralık 'enerji' desteği

Kültür ve Turizm Bakanlığı, çevreyle dost uygulamaları nedeniyle "yeşil yıldız" almaya hak kazanan 464 konaklama tesisine bu yıl 7 milyon 103 bin 375 liralık elektrik enerjisi desteği sağladı.

Haber Merkezi AA
Yeşil yıldızlı otel sayısı artıyor.
Yeşil yıldızlı otel sayısı artıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ilk kez 2008'de turistik konaklama tesislerinde çevreye duyarlı yapılaşma ve işletmecilik özelliklerinin teşviki amacıyla başlatılan Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi'ni (yeşil yıldız) almaya hak kazanan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dünya genelinde de revaçta olan "Yeşil turizm" ve buna uygun tesis anlayışını Türkiye'de de yaygınlaştırmayı hedefleyen Bakanlık, "yeşil yıldız" sahibi işletmeleri elektrik enerjisi desteğiyle teşvik ediyor.

  • Bu yıl itibarıyla Bakanlık'tan "yeşil yıldız" almaya hak kazanan, otellerin de içerisinde olduğu tesislerin sayısı 464'e ulaştı. Söz konusu tesislere eylül ayı itibarıyla aktarılan toplam enerji desteği ise 7 milyon 103 bin 375 lira oldu.

En çok tesis en turistik illerde

Bakanlığın verilerine göre, Türkiye'de en çok "yeşil yıldız" belgesine sahip olan tesislerin bulunduğu illerin başında sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara geliyor.

Tesislerin "yeşil yıldız" belgesini alabilmesi için bir çevre politikası ve eylem planının bulunmasından uluslararası alanda kabul gören çevre yönetim sertifikalarına sahip olmasına, su tüketiminden oda aydınlatmalarına ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarına kadar uzanan geniş bir yelpazedeki durumları değerlendiriliyor.

  • Belirlenen kıstaslardan yeterli düzeyde puanı almayı başaran tesisler "yeşil yıldız" belgesine sahip olabiliyor.

Bakanlık, belgelendirilen turizm işletmelerine tüketilen elektrik giderlerinin tesisin bulunduğu ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone grubuna uygulanan tarife arasındaki fark olarak belirlenen elektrik enerjisi desteğini sağlıyor.

Destek ödemeleri, bakanlık bütçesine konulan ödenekten karşılanıyor.

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