Genelge yayımlandı: İşte memura yasak olmayan 6 hediye

Kamu Görevlileri Etik Kurulu bütün memurları yakından ilgilendiren 'yılbaşı genelgesi'ni yayımladı.

Gazetevatan'da yer alan habere göre; Bütün kurumlara gönderilen genelgeye göre,kitap, dergi, kaset, takvim, herkese dağıtılan el sanatı ürünleri, piyasa koşullarına göre verilen krediler yasak kapsamı dışına çıkarıldı.

İşte Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun, yasak kapsamı dışına çıkardığı 6 hediye:

Görev yapılan kuruma katkı anlamına gelen, kurum hizmetlerinin hukuka uygun yürütülmesini etkilemeyecek olan ve kamu hizmetine tahsis edilmek, kurumun demirbaş listesine kaydedilmek ve kamuoyuna açıklanmak koşuluyla alınanlar (makam aracı ve belli bir kamu görevlisinin hizmetine tahsis edilmek üzere alınan diğer hediyeler hariç) ile kurum ve kuruluşlara yapılan bağışlar.

Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar.

Halka açık yarışmalarda, kampanyalarda veya etkinliklerde kazanılan ödül veya hediyeler.

Herkese açık konferans, sempozyum, forum, panel, yemek, resepsiyon veya buna benzer etkinliklerde verilen hatıra niteliğindeki hediyeler.

Tanıtım amacına yönelik, herkese dağıtılan reklam ve el sanatları ürünleri.

Finans kurumlarından piyasa koşullarına göre alman krediler.

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