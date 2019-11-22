Ekonomi Yıldız Holding, beşinci kez "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü kutladı
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding, beşinci kez "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü kutladı

Yıldız Holding çalışanları, yıl boyunca düzenledikleri etkinliklerle çok sayıda çocuğu mutlu etmek için çalışırken, bu yıl düzenlenen etkinliklerden elde edilenler, Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ne aktarıldı.

Haber Merkezi AA
Etkinliklerden elde edilenler Ahbap Derneği'ne aktarıldı.
Etkinliklerden elde edilenler Ahbap Derneği'ne aktarıldı.

Yıldız Holding'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nde Haluk Levent, sohbeti ve şarkılarıyla Yıldız Holding çalışanlarına eşlik etti.

Yurt içi ve yurt dışındaki binlerce Yıldız Holding çalışanı, bir yıl boyunca çocukları mutlu etmek ve topluma katkı sağlamak için düzenledikleri gönüllülük çalışmaları ve etkinlikleri "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nde kutlarken, Türkiye'deki etkinlikler, Yıldız Holding Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker'in 70'inci yılı nedeniyle başlayan Mutlu Et Mutlu Ol etkinliğinin Yıldız Holding çatısı altında genişleyerek dünyanın dört bir yanına yayıldığını belirti.

Her yıl kasım ayının üçüncü perşembe gününün, Yıldız Holding Ailesi için önemli ve heyecanlı bir gün olduğunu bildiren Tütüncü, "1944 yılında ağabeyiyle birlikte Ülker'i kuran merhum Sabri Ülker'in, işimizin özünde yatan 'Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır.' sözünden yola çıkarak, Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü ilk olarak Ülker'in 70. yılı vesilesiyle kutladık." ifadelerini kullandı.

"Mutluluk elden ele geçer"

Bir kişiden bir diğerine yani "elden ele" geçebilecek en değerli şeyin mutluluk olduğunu bildiren Tütüncü, şunları kaydetti:

"Yıl boyunca dünyada faaliyet gösteren tüm şirketlerimizde çocukları gülümsetecek işlere imza atmaya gayret ediyoruz. Türkiye'de kermesler düzenliyoruz, bağış kampanyaları gerçekleştiriyoruz. Okulları boyuyoruz, ihtiyaçlarını gideriyoruz. Sevgi evlerini ziyaret ediyoruz. Kan ve kök hücre bağışı, kitap, kırtasiye bağışı gibi vesilelerle elimizdekini paylaşıyoruz. LÖSEV, Darüşşafaka ve Kızılay aracılığıyla ihtiyacı olanlara ulaşmaya gayret ediyoruz, ve Kasım'ın üçüncü perşembesinde de mutlu edip mutlu olmayı kutluyoruz.

Çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın, komşularımızın ve içinde yaşadığımız toplumun mutlu olmasını istiyor ve bunun için çalışıyoruz. Küçük ve kıymetli iyiliklerin, alınan hediyelerin mutluluklara dönüştüğüne, mutluluğun paylaştıkça arttığına inanıyoruz. Mutlu Et Mutlu Ol felsefesi kapsamında, 2014 yılından bu yana Türkiye'de ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetleri yürütüyoruz."

Verilen bilgiye göre, bu yıl Yıldız Holding çalışanları, kitap ve kırtasiye bağışlarının yanı sıra, okulların tadilatı için gerekli yardımın sağlanması, okul boyama, fidan dikim, Sevgi Evi ziyaretler ve TEMA Vakfı, Darüşşafaka, Kızılay, LÖSEV gibi kurumlara bağış yaptı.

  • Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne her yıl dünyanın dört bir yanındaki 65 bin Yıldız Holding çalışanı, bağış ya da farklı projelerle katılıyor.

Bugüne kadar Türkiye'de LÖSEV ve Kızılay gibi kurumlarla kan ve kök hücre bağış kampanyalarının yanı sıra, çocuklara kitap, oyuncak, ürün bağışı ve çok sayıda bisiklet hediye edildi.

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