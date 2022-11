Yıldız Holding 70 bini aşkın çalışanıyla 'Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nü kutladı “Mutlu Et Mutlu Ol Günü” Yıldız Holding’in yurt içi ve yurt dışı operasyonlarındaki 70 bini aşkın çalışanını yine bir araya getirdi. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu’na ev sahipliği yapan yeni sergi salonunun açılışının da yapıldığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü’nde, Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesin geliri LÖSEV’e bağışlandı.

