Ekonomi Yıldız Holding sürdürülebilir hedeflerini küresel ölçeğe taşıdı
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding sürdürülebilir hedeflerini küresel ölçeğe taşıdı

Yıldız Holding, Birleşmiş Milletler (BM) çatısı altında gönüllülük esasına bağlı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact’e katıldı. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne bağlı kalarak sürdürülebilirlik faaliyetlerini devam ettirdiklerini belirten Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Mutuş, “Dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürürken; çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş.
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş.

Yıldız Holding'den yapılan açıklamaya göre, dünyanın en geniş kurumsal sürdürülebilirlik platformu olarak tanınan ve gönüllülük esasına dayalı olarak çalışmalarını sürdüren Global Compact, küresel ve yerel sürdürülebilirlik gündemini belirlerken, iş dünyasının geleceğine de yön vermeyi amaçlıyor.

Çevre, insan hakları ve çalışma standartları özelinde sunduğu 10 farklı ilkeyle şirketlerin sürdürülebilirlik çalışmalarını geliştirme konusunda destek olmayı hedefleyen platformda, Türkiye'den de çok sayıda şirket ve STK yer alıyor.

Tüm sürdürülebilirlik çalışmalarında uluslararası standartları gözeten Yıldız Holding, sürdürülebilirlik faaliyetlerini BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda devam ettiriyor. Holding, söz konusu hedefleri temel alarak katma değeri yüksek ürün ve yenilikçi hizmetle sadece şirketin değil, Türkiye'nin de rekabet gücünü yükseltmeyi hedefleyerek ülke ekonomisine ve istihdama olan katkısını sürdürmeyi amaçlıyor.

"Toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz"

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, dünya genelinde yaklaşık 10 bin şirket, STK ve eğitim kurumunun imzaladığı Global Compact'a ilişkin, "BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında devam ettirdiğimiz sürdürülebilirlik çalışmalarımızı bir kez daha uluslararası ölçekte bir imzayla taçlandırmaktan mutluluk duyuyoruz. İş dünyasında sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artırmak ve dengeli büyüyen bir küresel ekonomi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm iş yapış süreçlerimizde çevresel ve sosyal konularda küresel ilkelere uymaya ve toplumsal farkındalığa yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

  • Yıldız Holding'in, geçen günlerde pladis, Godiva, Ülker Bisküvi, Bizim Toptan, Şok Marketler, Besler Gıda, Kerevitaş ve Gözde Girişim’in 2017 çalışmalarını kapsayan Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayımladığını hatırlatan Mutuş, geçen yılın aralık ayında Türk iş dünyasında sürdürülebilirlik çerçevesinde ortak bir gelecek vizyonu oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Gelecek İçin Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yaptıklarını aktardı.

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