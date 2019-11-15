Ekonomi Yıldız Holdingden BIST Sürdürülebilirlik Endeksine iki yeni şirket
İŞ DÜNYASI

Yıldız Holding’den BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne iki yeni şirket

Yıldız Holding’in iki şirketi Kerevitaş ve Şok Marketler, Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin kurumsal sürdürülebilirlik performanslarının ölçüldüğü BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi.

Haber Merkezi İHA
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş
Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nun öncülüğünde yürütülen çalışmalar sonucunda Ülker Bisküvi bu sene 5. defa, Kerevitaş ve Şok Marketler ise sürdürülebilirlik çalışmalarını ilk kez BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne taşımayı başardı.

2015 yılında BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’ne Ülker Bisküviyle kabul edilen Yıldız Holding, Kerevitaş ve Şok şirketlerindeki sürdürülebilirlik çalışmalarıyla bu endekste üç ayrı şirket ile temsil edilme başarısı gösterdi.

Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Genel Müdürü Begüm Mutuş, küresel ölçekte sürdürülebilirlik vizyonunu yakalayabilmek amacıyla Yıldız Holding Sürdürülebilirlik Platformu’nu kurduklarını hatırlatarak, “2014 yılında Ülker Bisküvi ile başlattığımız sürdürebilirlik yolculuğumuzu, 2018 yılında tek çatı altında topladık ve bugün dokuz markayla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sürdürülebilir bir büyüme sağlarken, faaliyetlerimizi geleceğe de taşımayı amaçlıyoruz. Kerevitaş ve Şok şirketlerimizin de BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alması sorumluluklarımızı daha çok artırıyor” diye konuştu.

"Karbon emisyonu yoğunluğunda ise yüzde 31’lik düşüş sağladık"

“Kerevitaş’ta tarım arazilerinin damla sulama yöntemiyle 5.4 milyon su tasarrufu sağladık. Kerevitaş’ın yağ iş birimi Besler’de ise ‘Kurumsal Enerji Hareketiyle Sıfır Kayıp Yolculuğu’ kapsamında 2018 yılında, yaklaşık 260 bin yetişkin ağacın bir yılda gerçekleştirdiği emilim kadar karbon salınımın önüne geçtik” diyen Mutuş, sürdürebilirlik çalışmaları kapsamında Şok Marketler için ise şu örneği verdi:

“Şok Marketler’de enerji yoğunluğunda yüzde 35’lik, karbon emisyonu yoğunluğunda ise yüzde 31’lik düşüş sağladık. Şok Mağazaları’nda ise enerjiyi verimli kullanmak için geliştirilen projede, havanın reyon içerisinde tutulmasıyla merkez soğutma sisteminin yükü azaltıldı ve soğutmalı reyonlardaki floresanlar yerine LED floresanlar takıldı.”

Ülker FTSE4GOOD Endeksi’ne 4. kez üst üste girdi

2015’ten bu yana BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde yer alan Ülker Bisküvi, FTSE4GOOD Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi’ne de üst üste 4. kez girdi. Dünya genelinde en önemli endekslerden biri olarak görülen ve sorumlu yatırım yapan şirketler için kaynak niteliği taşıyan endekse 4. kez giren Ülker böylece, küresel arenada sürdürülebilirlikteki başarısını sağlamlaştırmış oldu.

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