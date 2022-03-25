Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı 14'üncü kez ödüllendirdi

Yıldız Holding çalışanlarının hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 14’üncü kez gerçekleştiriliyor.

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları’na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından 212 farklı proje başvurdu.

Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi.

29 PROJE FİNALE KALDI

25 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti. 66 kişilik uzman jüri tarafından finalist olarak belirlenen 29 proje dokuz kategoride yarışırken, finale kalan projelere toplam 45 bin dolar ödül verilecek.

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SENENİN YILDIZLARI 2021 KAZANANLARI

GOYA: Dankek - Comeback Journey

0 HATA: pladis Türkiye - The Zero Journey

Amaç Birliği: pladis Mısır - Mena Honeybees

Lider: GODIVA 2021 Turn-Around

Büyümeye Katkı: pladis - Mini Cheddars Growchs

İnovasyon: pladis - Real Time Production

Maliyet Avantajı:

Dijital Liderlik:

Yönetim Kurulu Başkanı Özel Ödülü - İnsana Yatırım:

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü

'71 BİN ÇALIŞAN BİR ARAYA GELİYOR'

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü : Yenilikçi yaklaşımları destekleyip ödüllendiriyoruz. Bu etkinliğin başka bir özelliği ise dünya genelindeki 71 bin çalışanımızın bir araya gelmesi olarak görüyoruz. Senenin Yıldızları Ödül Töreni her nerede olursak olalım aynı bütünün parçası olduğumuzun en önemli göstergesi. İşveren Algısı Araştırması'na göre en fazla çalışılmak istenin ilk üç şirket arasına girdik.

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Pladis CEO’su Salman Amin

'BÜTÜN PAZARLARDA PAYIMIZI ARTIRDIK'

Pladis CEO’su Salman Amin: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğimiz her yerde mükemmel markalarımız var. Kazanmak için rekabet stratejimizi hayata geçirdik. Bütün pazarlarda payımızı artırdık. Yenilik bizim resmen yakıtımız. İnovasyonun neler sağlayabileceğini gördük. Eşitlik programlarında çabamızı kat be kat artırdık. Programlarımız üç temel üzerinde devam ediyor. Bunlar, cinsiyet eşitliği, ırk ve kimlik, tüm becerilerimiz. Mutlu et mutlu ol anlayışını benimsemiş durumdayız.

GODIVA CEO'su Nurtaç Ziyal Afridi

2021'DEKİ DÖNÜŞÜM BAŞARILARI KATLADI

GODIVA CEO'su Nurtaç Ziyal Afridi: GODIVA 2021 yılında bir dönüşüm geçirdi. Bu dönüşüm geçmişte elde edilen başarıların katlanarak büyümesini sağladı. 2021 ocak ayında stratejilerimizi her cepheden uygulamaya başladık. Üç bin çalışanımız stratejimize bağlanarak hedeflerimiz için çalıştı. Süper market kanalında yüzde 34 büyüdük. Tüm rakiplerimizden iki kat daha fazla büyüdük.

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2008'DEN BERİ UYGULANIYOR

Yıldız Holding 2008'den bu yana her yıl 'Yılın Yıldızları'nı seçerek başarılı iş uygulamalarını ve süreçlerini ödüllendiriyor. Proje ile çalışanların başarıları ve çabaları takdir edilirken, yüksek katma değer sağlayan yeni uygulama ve süreçlerin ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılmasına da imkan sağlanıyor.

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