Yıldız Holding 'Senenin Yıldızları'nı 14'üncü kez ödüllendiriyor

Yıldız Holding çalışanlarının hayata geçirdiği, kuruma farklı alanlarda katma değer sağlayan, yaratıcı ve inovatif projelerinin yarıştığı “Senenin Yıldızları Ödül Töreni” 14’üncü kez gerçekleştiriliyor.

Yıldız Holding ve şirketlerindeki çalışanların her yıl büyük bir heyecanla beklediği Senenin Yıldızları’na, dokuz ayrı kategoride yarışmak üzere tüm dünyadaki Yıldız Holding lokasyonlarından onlarca farklı proje başvurdu.

Törene Yıldız Holding üst yönetimi ve tüm dünyadan Yıldız Holding çalışanları büyük ilgi gösterdi.

45 BİN DOLAR ÖDÜL VERİLECEK

25 Mart Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleşen töreni, Yıldız Holding çalışanları da canlı yayın bağlantısıyla takip etti. Dokuz kategoride 29 proje yarışırken finale kalan projelere toplam 45 bin dolar ödül verilecek.

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü

71 BİN ÇALIŞAN BİR ARAYA GELİYOR

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü : Yenilikçi yaklaşımları destekleyip ödüllendiriyoruz. Bu etkinliğin başka bir özelliği ise dünya genelindeki 71 bin çalışanımızın bir araya gelmesi olarak görüyoruz. Senenin Yıldızları Ödül Töreni her nerede olursak olalım aynı bütünün parçası olduğumuzun en önemli göstergesi. İşveren Algısı Araştırması'na göre en fazla çalışılmak istenin ilk üç şirket arasına girdik.

BÜTÜN PAZARLARDA PAYIMIZI ARTIRDIK

Pladis CEO’su Salman Amin: Dünyanın dört bir yanında faaliyet gösterdiğimiz her yerde mükemmel markalarımız var. Kazanmak için rekabet stratejimizi hayata geçirdik. Bütün pazarlarda payımızı artırdık. Yenilik bizim resmen yakıtımız. İnovasyonun neler sağlayabileceğini gördük. Eşitlik programlarında çabamızı kat be kat artırdık. Programlarımız üç temel üzerinde devam ediyor. Bunlar, cinsiyet eşitliği, ırk ve kimlik, tüm becerilerimiz. Mutlu et mutlu ol anlayışını benimsemiş durumdayız.

2008'DEN BERİ UYGULANIYOR

Yıldız Holding 2008'den bu yana her yıl 'Yılın Yıldızları'nı seçerek başarılı iş uygulamalarını ve süreçlerini ödüllendiriyor. Proje ile çalışanların başarıları ve çabaları takdir edilirken, yüksek katma değer sağlayan yeni uygulama ve süreçlerin ortaya çıkarılması ve yaygınlaştırılmasına da imkan sağlanıyor.

