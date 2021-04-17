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Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
BASIN İLAN

Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi, 32 Öğretim Üyesi alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 16 Nisan'da resmi gazetede yayımlandığı duyurup başvuru süresinin ilanın yayımladığı tarihten itibaren 15 gün içinde olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Teknik Üniversitesi 32 Öğretim Üyesi alıyor
Yıldız Teknik Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/Co... linkinden ulaşılabilmektedir.

İlgili kadro başvuru süreçleri https://aydek.yildiz.edu.tr/ web sitesi üzerinden yürütülecektir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olan başvuru sahipleri belirtilen web sitesine giriş için mevcut (USIS/EBYS) kullanıcı adı ve şifrelerini kullanabileceklerdir. Yıldız Teknik Üniversitesi personeli olmayan ve ilan edilen ilgili kadrolara başvurmak isteyenler https://aydek.yildiz.edu.tr/Home/OnBasvuru adresinden şifre talep formu ile TC kimlik numarası, ad ve soyadı bilgilerini belirterek geçici kullanıcı adı ve şifre edinme başvurusunu çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerdir.

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