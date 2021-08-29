Ekonomi Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
BASIN İLAN

Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak

Yıldız Teknik Üniversitesi, 36 öğretim görevlisi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 27 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıldız Teknik Üniversitesi 36 öğretim üyesi alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili hükümleri uyarınca daimi statüde Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, ilgili Kanunda belirtilen şartları ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan “Yıldız Teknik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri”ni sağlıyor olması gerekmektedir. AYDEK ölçütlerinin son haline https://aydek.yildiz.edu.tr/Co... linkinden ulaşılabilmektedir.

Son başvuru tarihinin 11 Eylül'de olduğu bildirildi.

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