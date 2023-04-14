Yılın ilk üç ayında İstanbul Havalimanı'nı 16,4 milyon yolcu kullandı

Buna göre, geçen yılın ilk üç ayında 11 milyon 371 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, bu yıl aynı dönemde 16 milyon 403 bin yolcu sayısına ulaştı.

Tabloya göre 2022'nin ocak ayında 3 milyon 466 bin, şubatta 3 milyon 549 bin ve martta 4 milyon 355 bin yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, bu yıl ocakta yüzde 63 artışla 5 milyon 637 bin, şubatta yüzde 42 artışla 5 milyon 24 bin ve martta yüzde 32 artışla 5 milyon 742 bin yolcuyu ağırladı.