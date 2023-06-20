Yılmaz'dan asgari ücrete zam değerlendirmesi: Çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz

"Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz."