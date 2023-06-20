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Ekonomi

Yılmaz'dan asgari ücrete zam değerlendirmesi: Çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz

Asgari ücrete yapılan ara zam ile ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz." dedi.

11:53 . 20/06/2023 Salı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücrete yapılan ara zam ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Yılmaz
"Asgari ücret ara zammı ile birlikte yeni asgari ücret net 11 bin 402 lira olarak belirlenmiştir. Süreci ortak akıl, istişare ve uzlaşı ile neticelendiren işçi ve işveren temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nda çalışma barışını koruyacak adımlar atmaya devam edeceğiz."
ifadelerini kullandı.




#asgari ücret
#zam
#Cevdet Yılmaz
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