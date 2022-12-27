Ekonomi YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
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YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 9. dereceli 15 Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı istihdam edecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YÖK 15 Uzman Yardımcısı alacak
YÖK.

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacak. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının (www.yok.gov.tr) internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecek. Adaylar için ayrıca sınava giriş belgesi düzenlenmeyecek

2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınav sonucuna göre 100 puan üzerinden 85 ve daha yüksek puan alan adayların, istenilen belgeleri 20.01.2023/03.02.2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na şahsen, elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.

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