Ekonomi Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak
BASIN İLAN

Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak

Şanlıurfa Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacağını duyurdu. Müdürlük, ihalenin 3 Haziran'da 'açık ihale usulü' olacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yonca biçimi, tırmıklama, balyalama, taşıma ve istifleme hizmeti alınacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 2021 Yılı 9.348 Da Alan Yonca Beş Adet Biçim, Tırmıklama, Balyalama, Taşıma ve İstifleme Hizmet Alımı işi yaptırılacaktır.

İhale 03.06.2021 Perşembe günü saat 15.00’da açık ihale usulü (Kapalı teklif alma) ile İşletmemiz Alım – Satım ve İhale Komisyonu huzurunda merkez işletmemiz idare binası toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.

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