Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor
BASIN İLAN

Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi, 2 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 24 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yozgat Bozok Üniversitesi 2 öğretim üyesi alıyor
Yozgat Bozok Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır.

Başvuru Adresi: Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime şahsen veya posta/kargo ile başvuru yapılacaktır. Müracaat tarihleri: 24/05/2021- 07/06/2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar

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