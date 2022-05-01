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Ekonomi Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
BASIN İLAN

Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı

Yozgat Bozok Üniversitesi, öğretim üyesi alım ilanını duyurdu. Üniversite, alımların 29 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlandığını bildirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yozgat Bozok Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
Yozgat Bozok Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacak.

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