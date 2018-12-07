Yozgat Şehir Hastanesi Avrupa'nın ilk dijitali

 Yozgat Şehir Has- tanesi, 2018 yılında ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ olarak tescil edilen Avrupa’nın ilk ve tek hastanesi oldu.

Rönesans Sağlık Yatırım tarafından inşa edilen, bilgi teknolojileri altyapısı ise Turkcell tarafından kurulan ve yönetilen hastane, Kamu Özel İşbirliği modeliyle Türkiye’nin ‘dijital hastane’ konseptinde Avrupa’yı geride bıraktı.

SERTİFİKASINI ALDI

475 yatak kapasitesiyle Yozgat ve çevresinin tüm sağlık ihtiyaçlarını karşılayan hastane, dünyanın bu konuda en çok itibar gören HIMSS’in (Healthcare Information and Management Systems Society) en üst noktası olarak kabul edilen ‘Seviye 7 Tam Dijital Hastane’ sertifikasyonunu aldı.

Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, “Şehir hastanelerinin iletişim ve bilişim altyapılarını biz işletiyoruz. Türkiye’nin dijital dönüşümünde önemli bir yere sahip olan sağlıkta dijitalleşme ile hastanelerdeki sürecin hızlı ilerlemesini amaçladık. Yerli ve milli hastaneler kurmak amacıyla Rönesans İşletme Hizmetleri’nin de iş ortağıyız. HIMSS 7 standartlarının gururunu taşıyoruz” değerlendirmesini yaptı.