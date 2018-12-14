Ekonomi Yüksek doğal gaz faturalarına yün çamaşırlı önlem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yüksek doğal gaz faturalarına 'yün çamaşırlı' önlem

Bursa'da giyim ve tekstil üzerine iş yeri bulunan Naci Bağcı, kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi ve satışlarını artırabilmek için dükkan camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Bağcı, pankarttan sonra satışlarında artış olduğunu söyledi.

DHA
Satışlarını artırabilmek için dükkanının camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankart astı.
Satışlarını artırabilmek için dükkanının camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankart astı.

Bursa, Cumhuriyet Caddesi'nin köklü esnafından Naci Bağcı, soğuk kış aylarında müşterilerin yün çamaşır tercih etmesi için farklı yola başvurdu.

Bağcı, satışlarını artırabilmek için dükkanının camına 'Doğal gaz faturalarını düşüren donlar burada' yazılı pankartı astı. Yıllardır aynı bölgede esnaflık yaptığını belirten Bağcı, pankartı astıktan sonra yün içliklere olan ilginin arttığını söyledi.

Termal içliklerin üretimini de kendisinin yaptığını dile getiren Bağcı, artan talep üzerine her beden için termal içlik üretmeye başladıklarını söyledi.

Pankarta gösterilen ilgiden de memnun olduğunu belirten Naci Bağcı, "Kendimize böyle bir slogan yakıştırdık. Astığımız bu pankart dükkanın önünden geçen müşterilerin dikkatini çekiyor. Bazı müşteriler müsaade isteyip fotoğraf çekiniyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu vesileyle vatandaşlar geliyor, ürünlerimizi tanıyor. Bazen iri yapılı insanlar geliyor. Kendine çamaşır bulamayınca üzülüyor. Ben de 2 metrelik vatandaşlar için bile çamaşır yaptırdım. Her kesime hitap ediyoruz. Ürünlerimiz doğal termal. Kışın üşümemek için giyiliyor. Yazın da teri alıyor. Vücutta teri ıslak tutmuyor. Bu sayede vücut sürekli nefes alıyor. Astım, bronşit ve zatürre için bilinen en iyi çare. Ürünlerimizi kullananlar gelerek bizlere teşekkür ediyorlar" dedi.

Bağcı,2 metrelik vatandaşlar için bile çamaşır yaptığını açıkladı.

Hamsi Gürcistan'a kaçtı: Fiyatlar 20 TL'ye çıkabilir
EKONOMİ
Hamsi Gürcistan'a kaçtı: Fiyatlar 20 TL'ye çıkabilir

Borsa günü yükselişle tamamladı
EKONOMİ
Borsa günü yükselişle tamamladı

Gökbey'in seri üretim tarihi belli oldu
EKONOMİ
Gökbey'in seri üretim tarihi belli oldu

/**/
Operasyonlarımız sürecek

Operasyonlarımız sürecek

​Cumhurbaşkanı: ABD temizlemezse Münbiç'e de gideriz.
Adını ilk kez kullandı

Adını ilk kez kullandı

​Erdoğan, Kaşıkçı cinayeti için Prens Selman'ı doğrudan işaret etti.
Harekatı bizzat izledi

Harekatı bizzat izledi

Akar: Bu görev tamam, yenileri için de hazırız.
Hava tamamsıra karada

Hava tamamsıra karada

Milyarlarca dolarlık yeni bir ihracat kalemi olabilir.
Vatandaş da devlet de kazanacak

Vatandaş da devlet de kazanacak

​Bakan Albayrak müjdeyi verdi: Pazartesi günü başlıyor.
Sincar'da 30 hedef vuruldu

Sincar'da 30 hedef vuruldu

Türkiye, Irak'ta ilk defa bu kadar derine indi.
Tarım AVM geliyor

Tarım AVM geliyor

Türkiye'de ilk kez bu uygulama yapılacak.
Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüz şeklini değiştiren gıdalar

Yüzünüzde noktalar, şişlikler varsa dikkat edin.

Ezanı susturacaklar

Ezanı susturacaklar

Sözde 'özgürlük yoldaşları', gece kulübüyle dolu şehirde ezan sesi için gürültü kirliliği diyorlar!

Günlüğü 25 bin TL

Günlüğü 25 bin TL

Evini-arabasını veren köşeyi dönüyor.
PKK tüm cephelerde vurulacak

PKK tüm cephelerde vurulacak

​Sınır hattını işgal eden PKK'ya harekat için geri sayım başladı.
Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Nazi Almanya'sının Müslüman Lejyonları

Her biri için özel üniforma ve nişan belirlenmişti.
Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

Savunma sanayiiçalışanlarına FETÖ operasyonu

​Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerde çalışan 48 kişi için gözaltı kararı.
İmzayı attı

İmzayı attı

​F.Bahçe, Ersun Yanal ile 1,5 yıllığına anlaştı.
Bu İngilizleri anlamak zor

Bu İngilizleri anlamak zor

AB Komisyon Başkanı Juncker: Ne istediğini bize söylesin.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.