Ekonomi Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alıyor
BASIN İLAN

Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alıyor

Yüksek İhtisas Üniversitesi, 13 akademik personel alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 21 Ağustos'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alıyor
Yüksek İhtisas Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 7100 sayılı Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara tam zamanlı ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca “Öğretim Elemanı” alınacaktır.

Son başvuru tarihi 14 Eylül olarak açıklandı.

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