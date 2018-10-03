Ekonomi Yumurtada 1 aylık stok kaldı
İŞ DÜNYASI

Yumurtada 1 aylık stok kaldı

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, yumurta stoklarının azaldığına dikkat çekerek, maliyetlerinin yüzde 30 arttığını ve böyle giderse yumurta fiyatlarına ciddi oranda zam geleceğini söyledi. Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Yumurtada maliyetler yüzde 30 arttı.
Yumurtada maliyetler yüzde 30 arttı.

Enflasyonun yükselmesi, maliyetlerin, benzinin artması ve döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle gıda ürünlerine yüzde 30'dan yüzde 100'e varan oranlarda zam geldi. Yetkililer, okulların açılması ve havaların soğumasıyla yumurta satışlarının arttığını ancak maliyetlerinin yükselmeye devam etmesiyle yumurta fiyatlarına zam geleceğini belirtti.

'SATIŞLARIN DURMASINDAN KORKUYORUZ'

Yumurtayı sarmak için kullanılan ambalaj malzemelerinin yüzde 60'ını ithal ettiklerini ve onlara da yüzde 40 oranında zam geldiğini söyleyen Yıldırım, "Maliyetlerimiz arttığı için yumurtaya küçük zamlar gelecektir, stoklarımız azalıyor. Yumurtayı sardığımız ambalajın yüzde 60'ını ithal ediyoruz. Yumurta paketleme makinelerinin parçalarına da yüzde 30 zam geldi. Satışların durmasından korkuyoruz" dedi.

'OKULLARIN AÇILMASI SATIŞLARI OLUMLU ETKİLEDİ'

Pazarcının yumurtayı sattığı fiyat ile markette satılan arasında büyük fiyat farkı olduğunu dile getiren Yıldırım, "Pazarcı, halden kolisini 15 liraya alıyor bir lira farkla satıyor. Ama marketlerde bu fark 5 liraya kadar çıkıyor. Bu doğru değil, okulların açılmasıyla her öğrencinin beslenme çantasında yumurta mutlaka oluyor, o yüzden satışlarımız 15 arttı. Kışın gelmesi de satışlarımızı olumlu etkiliyor" diye konuştu.

'BİR AYLIK STOĞUMUZ VAR'

Fiyatlarda henüz büyük bir değişiklik olmadığını söyleyen Yıldırım, "Stoklu gidiyoruz, bir ay daha bizi götürecek stoğumuz var, ondan sonra maliyetlerimiz artmaya devam ederse yumurtaya fiyatlarına mecbur zam gelecektir" ifadelerini kullandı.

İHRACAT YÜZDE 15 ARTTI

Sezonun açılmasıyla ihracatın da arttığını aktaran Yıldırım, "İhracatımız yüzde 15 arttı. Katar, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan gibi ülkelere ihracat yapıyoruz. İran'da şu anda kuş gribi olduğu için oraya da ihracata başladık" dedi.

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