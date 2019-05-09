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Ekonomi Yunanistanda işsizlik şubatta yüzde 18,5e geriledi
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DÜNYA EKONOMİSİ

Yunanistan'da işsizlik şubatta yüzde 18,5'e geriledi

Şubat işsizlik verisi, Temmuz 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti. Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, Temmuz 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

Haber Merkezi AA
İşsizliğin bu yılın sonunda yüzde 18,2'ye düşürülmesi hedefleniyor.
İşsizliğin bu yılın sonunda yüzde 18,2'ye düşürülmesi hedefleniyor.

Yunanistan'da işsizlik, şubat ayında yüzde 18,5 seviyesine geriledi.

Yunanistan İstatistik Kurumu (ELSTAT), şubat ayı istihdam verilerini açıkladı. Mevsim etkisinden arındırılmış veriye göre, işsiz sayısı 871 bin 556 oldu.

Ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik, şubatta yüzde 18,5 düzeyinde gerçekleşti. Bu oran, Temmuz 2011'den bu yana en düşük seviye olarak kayıtlara geçti.

  • Bu arada, ocak ayı işsizlik oranı yukarı yönlü revize edilerek yüzde 18,6 oldu.

Ülkede en yüksek işsizliğin görüldüğü 15-24 yaş grubunda işsizlik oranı, yıllık bazda gerileme gösterdi. Geçen yılın şubat ayında yüzde 46 seviyesinde olan gençler arasında işsizlik, 2019'un aynı döneminde yüzde 38,8'e düştü.

Ülkede işsizlik oranı, yüzde 28'e yaklaştığı 2013 yılından bu yana düşüş kaydetse de Avro Bölgesi'nin en yüksek seviyesinde kalmaya devam ediyor. Bütçeye göre, işsizliğin bu yılın sonunda yüzde 18,2'ye düşürülmesi hedefleniyor.

  • Yunanistan'da işsizlik, Şubat 2018'de yüzde 20,6 olarak gerçekleşmişti.

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