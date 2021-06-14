Ekonomi Yunanistandan Türk İHAlarıyla ilgili itiraf gibi sözler Çaresizlik içindeyiz
SAVUNMA SANAYİ

Yunanistan'dan Türk İHA'larıyla ilgili itiraf gibi sözler: Çaresizlik içindeyiz

Yunan Real gazetesi, Türkiye'nin yıllardır İHA teknolojisi geliştirdiğini ancak Atina'nın bu konuda geride kaldığını yazdı. Yapılan açıklamada Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğu ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yunanistandan Türk İHAlarıyla ilgili itiraf gibi sözler: Çaresizlik içindeyiz
Yunan basını: Atina Türk İHA'larına karşı çaresiz

Etkili operasyonları ve gerçekleştirilen ihracatlarıyla adından söz ettirmeyi sürdüren Türk yapımı İHA ve SİHA'lar, Yunanistan'ı endişeye sevk etti.

İnsansız hava araçları, 2018 yılından bu yana Ege, Akdeniz ve Meriç semalarında keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam ediyor.

"TÜRK İHA'LARIYLA BAŞA ÇIKAMIYORUZ" YORUMU

Yunan basınından Real gazetesi, Atina yönetiminin Türk İHA'larına karşı çözüm aradığı ancak çaresizlik içinde olduğunu aktardı.

Haberde, "Durum kontrolümüzden çıktı. Türk İHA’larıyla nasıl başa çıkacağız. Bazıları, Yunanistan'ın ilk andan itibaren tepki göstermesi gerektiğini söylüyor. Sorun önemli ve çözülmeli." denildi.

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"20 YILDIR YATIRIM YAPIYORLAR, BİZ İLERLEME KAYDEDEMEDİK"

Yunanistan’ın insansız hava aracı üretimi konusunda ilerleme kaydedemediğine dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Türkiye, 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalardaki önemi Libya ve Karabağ’da kanıtlandı."

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ULUSLARARASI İTTİFAK KURMA ÇABALARI

Yine geçtiğimiz günlerde Yunan basınında yer alan haberlerde, Türk SİHA'larından "ucuz ve ölümcül" şeklinde bahsedilmiş, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir işaretin bulunmadığı belirtilmişti.

Yunanistan, askeri alanda Fransa'dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar oluşturmaya çalışıyor.

Atina yönetiminin, ABD'den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu biliniyor.

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