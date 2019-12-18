Ekonomi Yurt dışı borsaları Orkaya göz koydu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışı borsaları Orka’ya göz koydu

Almanya ve Londra borsaları Orka Holding’e 'tahta aç' çağrısında bulundu. Global arenadaki mevcut değerinin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak istediklerini belirten Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, "Halka arzı Türkiye'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf : Arşiv
Fotoğraf : Arşiv

Orka Holding’e Borsa İstanbul’dan önce Avrupa yolu göründü. Avustralya'dan İspanya'ya, Brezilya'dan Rusya'ya toplam 82 ülkede bu yılı yurt dışında 200'ün üzerinde mağazayla tamamlayacak olan ve toplamda 420 mağazaya ulaşmayı hedefleyen holdinge yurt dışından talep yağdı. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, halka açılma konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldıklarını söyledi. Orakçıoğlu, “Global arenadaki mevcut değerimizin karşılığını alabilecek bir ortamda olmak isteriz. New York'ta, Londra'da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı Türkiye'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz” dedi.

Süleyman Orakçıoğlu

2019 HEDEFİ AŞILDI

Holding olarak 2019 için belirledikleri hedefleri gerçekleştirdiklerini aktaran Orakçıoğlu, yıl boyunca fırsata çevirdikleri gelişmeler yaşandığını, bu anlamda kazançlı çıktıklarını söyledi. Holdingin 2019 için belirlediği yüzde 11-12'lik büyüme hedefi de aşılarak yüzde 17-18 seviyelerine ulaştı. Orakçıoğlu, “İkinci yarıda yerimizde duramadık, oturamadık. 20 gün içinde 7'si yurt dışında olmak üzere 10 mağaza açtık. Gelecek yıl da mağaza açmaya devam edeceğiz. 2020'de bu yıl yakaladığımız büyüme oranının üzerine çıkmayı hedefliyoruz. Bu moral ve enerjiye sahibiz” diye konuştu.

YENİ FABRİKA YOLDA

Holding kapasiteyi artırıcı yatırımlara da hız verdi. Mevcutta iki fabrikaları olduğuna vurgu yapan Orakçıoğlu, son çeyrekte aldıkları bir kararla Giresun Organize'deki fabrikalarının yanına yeni bir fabrika daha yapacaklarını söyledi. Yeni fabrika yaklaşık yüzde 40 ek kapasite ortaya koyacak ve yeni bir istihdam yaratacak. Yaklaşık 10 milyon liralık bir yatırım. Mart ayında faaliyete geçecek. Ek istihdam olarak en az 150 kişi sağlayacak. Holdingin gelecek yıl bizim yapacağı yatırımlar 50 milyon lirayı bulacak. Orakçıoğlu, bu rakama yurt dışı mağazalarda yapılacak yatırımları da kattıklarında rakamın 80 milyon liraya dayanacağını yeni yatırımlarla birlikte istihdama katkılarının ise minimum 300 kişi olacağı bilgisini de verdi.

YURTDIŞINDA 50 MAĞAZA

Süleyman Orakçıoğlu, gelecek yıl için yurt dışında açacakları 30 mağaza noktasının şimdiden netleştiğini, bu sayının 50'ye çıkacağını düşündüğünü de bildirdi. Kendileri için önem taşıyan Güney Afrika'da 3 mağazalarının bulunduğunu, Mayıs 2020'de bir yeni açılış daha gerçekleştireceklerini aktaran Orakçıoğlu, “Fildişi, Botsvana, Kenya gibi Sahra Altı Afrika'nın birçok yerinde varız. Etkinliğimiz daha da artacak. Kuzey Afrika bandında Fas, Tunus, Mısır'da yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Şu anda markalı ihracatta kendi segmentimizde lideriz. Geçmişte herhangi bir ülkede mağaza açmayı başarı sayardık ancak artık o ülkeye yatırım yapmadan önce orada pazar liderliğini ya da ilk 3'te yer almayı hedefliyoruz. Bunu yapamayacaksak pazara girmiyoruz” ifadelerini kullandı.

KARDA REKOR

  • Orakçıoğlu, Bu yıl Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar (FAVÖK) göstergesinde tarihi zirveyi göreceklerini söyledi. Holding, sektör ortalamasının yaklaşık 3-4 katı FAVÖK rakamına ulaştı. Orakçıoğlu, "Şimdiye kadarki kendi rekorlarımızı da egale ettik. Gelecek yıl aynı disiplinle devam edeceğiz. Bir tarafta yatırım bir tarafta giderlerle ilgili inanılmaz derecede disiplinimiz var” dedi. Orakçıoğlu, Fenerbahçe ve Trabzonsporun yanı sıra İspanya Ligi'nde mücadele eden Deportivo'nun sponsoru olduklarını anımsatarak Makedonya, Azerbaycan ve Güney Afrika'nın milli takımlarına da sponsorluk yaptıklarını, Türk Milli Takımı'nın da çok önemli bir destekçisi olduklarını söyledi.

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