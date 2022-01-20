Ekonomi Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 87,64 arttı
DÜNYA EKONOMİSİ

Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 87,64 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı. Son verilere göre yurt dışı üretici fiyat endeksi, Aralık ayında yıllık yüzde 87,64 arttı.

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Haber Merkezi İHA
Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 87,64 arttı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) verisini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 25,92, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 87,64, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,64 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 41,01 artış gösterdi.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat yıllık yüzde 87,69 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 84,76, imalatta yüzde 87,69 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 103,39, dayanıklı tüketim malında yüzde 76,38, dayanıksız tüketim malında yüzde 68,17, enerjide yüzde 176,93, sermaye malında yüzde 72,60 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki ana sektöründen imalat aylık yüzde 25,88 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 27,73, imalatta yüzde 25,88 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 27,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 26,31, dayanıksız tüketim malında yüzde 24,36, enerjide yüzde 19,10, sermaye malında yüzde 27,12 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE’ye göre 18 alt sektör daha düşük, 7 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 56,68, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 58,39, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 60,45 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 176,93, ana metaller yüzde 129,12, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 117,84 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık YD-ÜFE’ye göre 12 alt sektör daha düşük, 13 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 19,10, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 19,46, giyim eşyası yüzde 22,66 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 29,88, metal cevherleri yüzde 29,69, makine ve ekipmanlar (b.y.s.) yüzde 28,72 ile endeksin en çok arttığı alt sektörler oldu.

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