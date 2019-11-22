Ekonomi Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ehliyet müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ehliyet müjdesi

Yurt dışında yaşayan vatandaşlara ehliyet müjdesi

Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış töreninde konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki 1 hafta içinde İçişleri Bakanlığı ile anlaşmayı imzalayacağız en geç 1 ay içinde ehliyetleri de yurt dışındaki misyonlardan alabileceksiniz" dedi.

Haber Merkezi AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Japonya'da Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı.

Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere bulunduğu Japonya'da, Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğu binasının açılışını yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen haziran müjdesini verdiği Türkiye'nin Nagoya Başkonsolosluğunun 5 ay gibi kısa sürede açıldığının altını çizdi.

Başkonsolosluğun açılması sürecine destek veren Türk ve Japon yetkililere teşekkürlerini ileten Çavuşoğlu, "Bugün, Türkiye'nin 246. temsilciliğini açıyoruz ve temsilcilik sayısı bakımından da dünyada ilk 5 içindeyiz." dedi.

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"Ehliyetleri de yurt dışı misyonlarımızdan alabileceksiniz"

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Nogaya Başkonsolosluğunun bu bölgede yaşayan Türk vatandaşlarına ve Japonlara en iyi hizmeti vereceğini, ikili ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:

  • "Bizim amacımız, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat anlayışıyla kesintisiz en iyi ve hızlı hizmeti yerinde verebilmektir. Artık bu hizmetler için Tokyo'ya gitmek zorunda değilsiniz. Artık birçok hizmet için Türkiye'ye gitmek zorunda da değilsiniz. Buradaki bir noter hizmetini artık posta yoluyla göndermek zorunda değilsiniz. Buradaki belgeyi, Türkiye'nin herhangi bir yerindeki noter görebiliyor. Sizleri birçok zahmetten kurtardık."

Japonya'da yaşayan Türk vatandaşlarının, pasaport ve kimliklerin yanı sıra artık ehliyet belgelerini de bu ülkedeki Türk misyonlarından alabileceği müjdesini veren Çavuşoğlu, "Önümüzdeki bir hafta içinde anlaşmayı İçişleri Bakanlığımızla imzalayacağız. Bilgilere misyonlarımız da ulaşabilecek. Dolayısıyla iki hafta en geç bir ay içerisinde sistemin oturması için, ehliyetleri de artık yurt dışındaki misyonlarımızdan alabileceksiniz." diye konuştu.

"Palau ile sivil havacılık anlaşması imzalanacak"

Bakan Çavuşoğlu, Japonya'da bulunan Palau Altyapı ve Ticaret Bakanı Charles Obichang ile sivil havacılık alanında anlaşma imzalayacaklarını belirterek, "Biz, uzak yakın demeden, küçük büyük demeden tüm dünya ülkeleriyle ilişkilerimizi her alanda geliştirmek için çalışıyoruz. Türk Hava Yolları (THY) ile de dünyanın artık her yerinde varız." ifadelerini kullandı.

THY'nin Türkiye'nin gururu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, söz konusu anlaşmayla Asya-Pasifik bölgesine açılmış olacaklarını ifade etti.

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