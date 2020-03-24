Ekonomi Yurt dışından alınacak 18 ürüne kayıt şartı getirildi
İŞ DÜNYASI

Bazı tarımsal ürünlerin ithalatına kayıt şartı

Yurt dışından alınacak 18 ürüne kayıt şartı getirildi

Ticaret Bakanlığı bazı tarımsal ürünlerin ithalatından önce kayıt belgesi düzenlenmesine karar verdi. Bakanlık tarafından yayımlanan tebliğde söz konusu 18 ürün arasında sarımsak, badem, ceviz, muz, çay, biber ve yer fıstığı da yer aldı.

Haber Merkezi AA
Ticaret Bakanlığı ​tarafından ithalatına kayıt şartı getirilen ürünler arasında sarımsak da yer alıyor.
Ticaret Bakanlığı ​tarafından ithalatına kayıt şartı getirilen ürünler arasında sarımsak da yer alıyor.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle, belirtilen ürünlerin ithalatının kayda alınarak, ileriye yönelik gözetime tabi tutulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğ kapsamına, sarımsak, badem, ceviz, muz, yeşil çay, siyah çay, diğer çaylar, mate çayı, tatlı biberler, kırmızı biber, fıstık, keten tohumu, kolza tohumları, ayçiçeği tohumu, aspir, ayçiçeği tohumunun unu, ayçiçeği tohumu yağı ve yer fıstığı gibi ürünler alındı.

Buna göre, gerçekleştirecek ithalata ilişkin bilgiler önce Bakanlık tarafından yetkilendirilen kayıt merkezlerine bildirilecek. Bu kapsamda kayıt belgesi düzenlenecek.

Kayda alınacak ürünlerin serbest dolaşıma girişinde gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmadan kayıt belgesi veya elektronik ortamdaki kaydı ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine sunulacak.

10 GÜNDE SONUÇLANACAK

Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 iş günü içerisinde sonuçlandırılacak.

Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmeyecek.

45 GÜN GEÇERLİLİĞİ OLACAK

Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olacak. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacak ve süresi uzatılamayacak. Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemeyecek.

Tebliğ kapsamındaki eşyanın niteliği, menşei, değeri ve benzeri özellikleri ile ithalatının kayda alınmasına ilişkin belirlenen diğer iş ve işlemler hususunda Tarım İzleme Komitesi, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne tavsiye ve önerilerde bulunacak.

Tebliğ, 45 gün sonra yürürlüğe girecek.

Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
FOTOĞRAF 29
Title
Türkiye'nin toplam tahıl ürünlerinde üretimin yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 92,4 olarak gerçekleşti.
Title
Tahıl ürünlerinde en yüksek yeterlilik oranı yüzde 100'ü bulan buğdayda iken bakliyat grubundaki nohutta ise bu oran yüzde 114'ü aşıyor.
Title
Yine patates, yağlı tohum kolza, pamuk, şeker pancarı, turunçgiller ve sebze ürünlerinde üretimin iç talebi karşılama oranı yüzde 100'ü aşıyor.
Title
İşte ​Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Bitkisel Ürün Denge Tabloları, 2018-2019 verilerine göre Türkiye'de üretilen ürünlerin iç talebi karşılama oranları...
Title
Bloomberg'te yer alan habere göre; Toplam tahıl üretiminde en büyük paya sahip olan buğdayın yeterlilik derecesi yüzde 100,5.
Title
Yem sanayinin en önemli girdilerini oluşturan arpanın yeterlilik derecesi yüzde 94,7.
Title
Mısırın yeterlilik derecesi ise yüzde 70,3 olarak gerçekleşti.
Title
Pirinçte yeterlilik oranı yüzde 69,2 oldu.
Title
Kuru baklagillerde yeterlilik oranı yüzde 91 seviyesinde gerçekleşti.
Title
Kuru baklagillerin alt başlıklarına bakıldığında ise kuru fasulyede yeterlilik oranı yüzde 72.
Title
Kırmızı mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 74,9.
Title
Yeşil mercimekte yeterlilik oranı ​yüzde 86,8 seviyesinde.
Title
Nohutta ise söz konusu oran yüzde 114 düzeyinde gerçekleşti.
Title
Patateste yeterlilik derecesi yüzde 103,3 olarak gerçekleşti.
Title
Kuru soğanda yeterlilik oranı ​yüzde 97,4 oldu.
Title
Yağlı tohumlar tarafında ise Kolzada yüzde 132,9 yeterlilik oranı.
Title
Ayçiçeğinde yeterlilik oranı yüzde 66,4.
Title
Pamukta yeterlilik oranı yüzde 104,3.
Title
Soyada sadece yeterlilik oranı yüzde 5,7 olarak gerçekleşti.
Title
Şeker pancarında yeterlilik derecesi yüzde 100 olan Türkiye'nin şeker yeterlilik derecesi ise yüzde 89,4 düzeyinde.
Title
Sert kabuklu meyvelerde, 2018-2019 piyasa döneminde en yüksek yeterlilik derecesi yüzde 445,5 ile fındıkta gerçekleşti.
Title
Bademde yeterlilik derecesi yüzde 82,3 olarak gerçekleşti.
Title
Cevizde yeterlilik oranı yüzde 74,2 oldu.
Title
Turunçgiller grubunda yer alan meyvelerin tamamında (Portakal, limon, mandalina ve greyfurt) kendine yeterliliğinin olduğu görüldü.
Title
Türkiye'nin toplam çay arzının büyük bir kısmı kendi üretiminden karşılanırken, çayın yeterlilik derecesi yüzde 96,8 oldu.
Title
Toplam sebze ürünlerinde, 2018-2019 piyasa döneminde yurt içi üretimin, yurt içi talebi karşılama derecesi yüzde 106,4 oldu.
Title
Sebzelerde en yüksek yeterlilik derecesi havuçta yüzde 113,8 oldu.
Title
Domateste yeterlilik oranı yüzde 110,6.
Title
Sakız kabakta ise yüzde 109,1 olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin tükettiğinden fazla ürettiği ürünler
Koronavirüs nedeniyle ortaya çıkan panik sonrasında marketlerdeki bir çok ürün bitecek endişesi ile tüketilirken üreticilerden ise söz konusu ürünlerin arzında ve stoğunda hiç bir problem olmadığına ilişkin peşe peşe açıklamalar geliyor. TÜİK'in Bitkisel Ürün Denge Tabloları 2018-2019 verileri de tahıl, bakliyat, çay, sebze, meyve ve kuruyemişler de Türkiye'nin hangi noktada olduğunu gözler önüne seriyor. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye'de üretilen çok sayıda ürün iç talebi fazlasıyla karşılıyor.


İnsan zalim ve cahildir

İnsan zalim ve cahildir

Yaşananlardan hepimiz sorumluyuz.
Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

Tavsiye ettiği ilaç öldürdü!

​'Koronavirüs tedavisinde çığır açacak' demişti...
Adım adım takip ediyor

Adım adım
takip ediyor

Okul tatili, doğal gaz ve elektrik borçlarıyla ilgili talimatlar verdi.
Şimdi de <br>Hantavirüs şoku!

Şimdi de
Hantavirüs şoku!

Otobüsteki yolcu öldü 30 kişi karantinada
Kirada kritik karar

Kirada kritik karar

​Ödenmemesi halinde tahliye edilemeyecek.
Bu kategorideki<br>herkese <br>test yapılacak

Bu kategorideki
herkese
test yapılacak

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Kara açıkladı...

Otobüslerde<br>korona alarmı

Otobüslerde
korona alarmı

​Polisler tek tek durdurup yolcuları saydı.

Virüs türlerine karşı direnci koruyor.
Gaziantep'te <br>büyük mücadele

Gaziantep'te
büyük mücadele

​Kentin her noktası dezenfekte ediliyor.
18 ürüne<br>kayıt şartı getirildi

18 ürüne
kayıt şartı getirildi

​Yurt dışından alınmadan önce kayıt ettirilecek.
Maaşlar<br> kapıya gelecek

Maaşlar
kapıya gelecek

​Koronavirüs tehlikesine karşı emeklilere müjde.
Yüzde 30 azaldı

Yüzde 30 azaldı

​Koronavirüs salgını sonrası İstanbul için iyi haber.
Tarihe geçecek kare

Tarihe geçecek kare

​İstanbul'un en gözde çarşısı artık sessizliğe büründü.
Bir banka<br>daha borç erteledi

Bir banka
daha borç erteledi

​İşte banka banka vatandaşa sunulan destekler.
7 ülkeye<br>ihraç ediliyor

7 ülkeye
ihraç ediliyor

​Türk Bilim insanlarının ürettiği kit 12 dakikada sonuç veriyor.
İki isme daha test

İki isme daha test

Galatasaray Kulübü'nde koronavirüs alarmı verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.