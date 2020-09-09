Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Yurt dışından getirilemeyen oto yedek parçalarında yerli üretime geçildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yurt dışından getirilemeyen oto yedek parçalarında yerli üretime geçildi

Doların yükselmesi ve pandemi nedeniyle oto yedek parçaları yurt dışından getirilemiyordu. Yerli üretimin başlamasıyla yedek parçalar raflarda yerini aldı. Parçaların ucuz olması satıcılar ve alıcıları memnun etti.

Haber Merkezi İHA
Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı.
Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı.

Doların yükselmesi ve pandemi nedeni ile ülke dışından getirilemeyen oto yedek parçaları yerli olarak üretildi.

  • Yedek parçalar, üretimin başlamasının ardından raflardaki yerini aldı. Pandemi ve dolardaki artıştan dolayı sanayi üretiminde yerli ve milli yedek parça üretiminin sevindirici olduğunu belirten oto yedek parça satışı yapan Serdar Özyeşil, yerli yedek parçaların raflardaki yerini aldığını söyledi.

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

Özyeşil, "Bu dönem biliyorsunuz pandemi yaşadık, bu pandemi döneminde yedek parçanın yurt dışından Türkiye’ye gelişinde sorun oldu. Aslında bu Türkiye için avantaja dönüştü. Türkiye’de yedek parça imalatı arttı. Hem doların yükselmesi hem de pandemi den dolayı yurt dışından yedek parçanın gelmemesinden dolayı Türkiye’deki imalatçılar çok kaliteli ve ucuza yedek parça imal etmeye başladılar. Buda bizim ülkemiz ve sanayimiz için çok çok iyi oldu. Şuanda yurt dışından gelen Türkiye’de üretilemeyen birçok yedek parça şuan da artık Türk markasıyla Türk raflarında Türkiye’de üretiliyor. Türk sanayisi bunu üretiyor. Bizde onları satmaya çalışıyoruz. Pandemi ve doların yükselmesi aslında oto yedek parça imalatçıları için bir avantaj oldu. Bizde bu avantajdan insanları, müşterileri faydalandırıyoruz" dedi.

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

İkinci el otomobillerde 'kilometre' dolandırıcılığına dikkat: Bu oyuna gelmeyin
EKONOMİ
İkinci el otomobillerde 'kilometre' dolandırıcılığına dikkat: Bu oyuna gelmeyin

Sıfır otomobilde fiyat bilmecesi: Pazar ÖTV sonrası iyice yavaşladı
EKONOMİ
Sıfır otomobilde fiyat bilmecesi: Pazar ÖTV sonrası iyice yavaşladı
Abone Ol Google News
O bayrağa dokunursan seni vururum!

O bayrağa dokunursan seni vururum!

​Azeriler Türk bayrağına el uzatana böyle seslendi.
İngiltere kuralları sertleştiriyor

İngiltere kuralları sertleştiriyor

Altıdan fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanıyor.
Yunanistan rahat durmuyor: Ağır silahlı Zodyak botlarıyla Meiste yasadışı devriye atıyor

​Süper Lig'de birinci haftanın hakemleri açıklandı.

Türk futbolunda <br>beklenmeyen istifa

Türk futbolunda
beklenmeyen istifa

Başkanlığı bırakma kararı aldığını açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.