Yurt dışından getirilemeyen oto yedek parçalarında yerli üretime geçildi

Doların yükselmesi ve pandemi nedeni ile ülke dışından getirilemeyen oto yedek parçaları yerli olarak üretildi.

Yedek parçalar, üretimin başlamasının ardından raflardaki yerini aldı. Pandemi ve dolardaki artıştan dolayı sanayi üretiminde yerli ve milli yedek parça üretiminin sevindirici olduğunu belirten oto yedek parça satışı yapan Serdar Özyeşil, yerli yedek parçaların raflardaki yerini aldığını söyledi.

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı



Özyeşil, "Bu dönem biliyorsunuz pandemi yaşadık, bu pandemi döneminde yedek parçanın yurt dışından Türkiye’ye gelişinde sorun oldu. Aslında bu Türkiye için avantaja dönüştü. Türkiye’de yedek parça imalatı arttı. Hem doların yükselmesi hem de pandemi den dolayı yurt dışından yedek parçanın gelmemesinden dolayı Türkiye’deki imalatçılar çok kaliteli ve ucuza yedek parça imal etmeye başladılar. Buda bizim ülkemiz ve sanayimiz için çok çok iyi oldu. Şuanda yurt dışından gelen Türkiye’de üretilemeyen birçok yedek parça şuan da artık Türk markasıyla Türk raflarında Türkiye’de üretiliyor. Türk sanayisi bunu üretiyor. Bizde onları satmaya çalışıyoruz. Pandemi ve doların yükselmesi aslında oto yedek parça imalatçıları için bir avantaj oldu. Bizde bu avantajdan insanları, müşterileri faydalandırıyoruz" dedi.

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

Pandemi ve doların yükselmesiyle yerli üretime geçildi, üretilen oto yedek parçaları raflardaki yerini aldı

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