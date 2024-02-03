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Ekonomi

Yurt dışından yüzde 7.7 maliyetle kaynak sağladı

Türk Eximbank'ın sağladığı 500 milyon dolarlık kaynak yüzde 7,75 maliyetle Şubat 2022'den bu yana tüm finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen en düşük maliyetli işlem oldu.

04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 00:40 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarından 500 milyon dolarlık finansman sağladı. Türk Eximbank'ın yurt dışından sağladığı 500 milyon dolarlık kaynak, Şubat 2022'den bu yana finansal kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen tahvil ihraçları arasında en düşük maliyetli işlem olma özelliği taşıyor.

Ali Güney

GÜVEN GÖSTERGESİ OLDU

Tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında, yüzde 7,50 gerçekleşirken, nihai getiri oranı yüzde 7,75 oldu. Türk Eximbank'ın son 5 yılda Amerikan Hazinesi üzerine en düşük fark ödeyerek gerçekleştirdiği bu tahvil ihracı, ülke ekonomisine uluslararası piyasalarca duyulan güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

6 KAT TALEP GELDİ

Tahvil işlemine Avrupa'dan Amerika'ya, Orta Doğu'dan Asya'ya kadar dünyanın her bölgesinden 160'a yakın kurumsal yatırımcılardan ihraç büyüklüğünün yaklaşık 6 katı talep geldi. Tahvil ihracının yüzde 54'ü Amerika, yüzde 30'u Avrupa, yüzde 15'i Orta Doğu ve Asya'daki yatırımcılara satıldı.

Nakit kredi desteğini 24 milyar $’a çıkaracak

Geçen yıl tahvil ihraçları ve tahsisli borçlanma işlemleri vasıtasıyla uluslararası sermaye piyasalarından 2 milyar dolarlık kaynak temin ettiklerini belirten Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yıla çok başarılı ve oldukça yoğun bir taleple karşılanan bu yurt dışı tahvil ihracıyla başlamaktan duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. Bu yıl ihracatçılara verecekleri nakdi kredi desteğini yüzde 22 artışla 24 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Güney, "Bu tahvil ihracının başarısı, Türk Eximbank'ın ihracat finansmanındaki öncü rolünü teyit ederken, uluslararası yatırımcılar nezdinde de ülkemize ve bankamıza duyulan güveni göstermektedir" dedi.



#Ticaret
#Ekonomi
#Türk Eximbank
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