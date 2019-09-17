Ekonomi Yurt içi petrol üretiminde rekor
DÜNYA EKONOMİSİ

Yurt içi petrol üretiminde rekor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:"Milli kuruluşumuz Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varili geçerek son 20 yılın en yüksek üretimine ulaştı" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye Petrolleri Ananim Ortaklığı
Türkiye Petrolleri Ananim Ortaklığı

Yurt dışı piyasalarda petrol arzı ile ilgili tartışmalar sürerken, Türkiye'de iç üretimle ilgili iyi haber geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yurt içi petrol üretiminde günlük 50 bin varilin geçildiğini ve 20 yılın en yüksek üretimine ulaşıldığını bildirdi. Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2018'de günlük yurt içi petrol üretiminin 42 bin 330 varil olduğunu belirtti.

Fatih Dönmez

RÜZGARDAN DA İYİ HABER

Türkiye'de önceki gün rüzgardan elektrik üretiminde günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle rekor kırıldı. Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, dün Türkiye'de toplam 699 bin 610 megavatsaatlik elektrik üretimi yapıldı. İthal kömür ve linyit santrallerinden sonra en fazla elektrik üretimi rüzgar santrallerinde gerçekleşti. Dün, ithal kömür santrallerinde 157 bin 857 megavatsaat, linyit santrallerinde ise 144 bin 183 megavatsaat elektrik üretildi. Rüzgardan elektrik üretiminde ise günlük bazda 132 bin 902 megavatsaatle tüm zamanların rekoru kırıldı.

PAYI YÜZDE 19

Ayrıca Türkiye'de dün rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı yüzde 19'a ulaştı. Rüzgar santralleri, barajlı hidroelektrik ve akarsu gibi önemli kaynakları geride bıraktı. Türkiye'de en son rüzgardan elektrik üretiminde 26 Eylül 2018'de günlük bazda 130 bin 770 megavatsaatle rekor kırılmıştı. TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'nin rüzgarda kurulu gücü 7 bin 270 megavat seviyesinde bulunuyor.

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