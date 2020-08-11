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Ekonomi Yusufeli Barajı için geri sayım Tamamlanmasına 50 metre kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Yusufeli Barajı için geri sayım: Tamamlanmasına 50 metre kaldı

Türkiye'nin en yükseği ve dünyanın üçüncüsü olacak olan Yusujeli Barajı 225 metre gövde yüksekliğe ulaştı. Barajın tamamlanması için son 50 metre kaldığını belirten DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Yusufeli Barajı'na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek, gövde betonunda yüzde 85 gerçekleşme sağlandı" dedi.

Haber Merkezi AA
Yusujeli Barajı 225 metre gövde yüksekliğe ulaştı.
Yusujeli Barajı 225 metre gövde yüksekliğe ulaştı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin vizyon projelerinden Yusufeli Barajı, yapımı tamamlandığında 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin en yüksek ve dünyanın 3'üncü yüksek barajı olacak.

Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
GÜNDEM
Tamamlandığında Türkiye'nin en yüksek barajı olacak: Yusufeli Barajı'nın gövde yüksekliği 205 metreye ulaştı
  • İnşaat çalışmaları yoğun şekilde devam eden barajın kurulu gücü 558 megavatı ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovat saati bulacak.

2.5 milyon kişinin elektriğini karşılayacak

Santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam eden Yusufeli Barajı'nın tamamlanmasıyla milli bütçeye yıllık 1 milyar 500 milyon lira katkı sağlanacak. Proje sayesinde yaklaşık 2,5 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanacak.

Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak
EKONOMİ
Yusufeli Barajı’nda son 100 metre: Türkiye'nin en yüksek barajı olacak

"Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısa"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız da "Yusufeli Barajı'na 3 milyon 400 bin metreküp beton dökülerek, gövde betonunda yüzde 85 gerçekleşme sağlandı. Barajımız 225 metre yüksekliğe ulaşmış olup son 50 metre kaldı. Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle Eyfel Kulesi'nden 25 metre kısadır. Barajın gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekliğindedir." ifadelerini kullandı.

Rekor seviyede beton döküldü

İnşaatta günlük maksimum 7 bin 850 metreküp gövde betonu dökülerek rekor seviyeye ulaşıldığı bilgisini veren Yıldız, şunları kaydetti: "Bu miktar 1000 mikser betona eşdeğer olup, bu miktar betonla 200 konut yapılabilir. Barajın gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp betonla Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol inşa edilebilir. Bu betonla her biri 120 metrekare 5 katlı 10 bin konut yapılabilir."

Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor
GÜNDEM
Tonlarca ağırlıktaki iş makineleri Yusufeli Barajı inşaatında bir yamaçtan bir yamaca böyle taşınıyor
  • Yıldız, Yusufeli Barajı'nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer barajlara da su kaynağı olacağına işaret ederek, "Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri'nin getireceği rusubatı da önemli ölçüde tutarak diğer barajların ömrünün uzamasını sağlayacak, Çoruh Nehri'nde oluşabilecek taşkın riskini de azaltacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
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Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) Projesi gövde yüksekli 163 metreye ulaştı.
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Yusufeli Barajı’nda geçen yıl başlayan gövde beton döküm işleri devam ediyor.
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Toplam 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın programlamaya göre gövde betonunun 2 yılda tamamlanması hedefleniyor.
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Baraj tamamlandığında, 275 metre yüksekliğiyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. yüksek barajı olacak.
Title
16 Ekim itibarıyla baraj için dökülen gövde beton miktarı 2.103.000 metreküp seviyesine ulaştı.
Title
Tamamlandığında Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’nin kurulu gücü 558 megavat ve yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.
Title
Projenin santral binası ve enerji yapılarında betonlama çalışmaları planladığı şekilde devam ederken, enerji santralinin elektro mekanik parçalarının montajları da inşaat faaliyetlerine bağlı olarak yürütülüyor.
Title
Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğiyle 100 katlı bir gökdelen yüksekliğine ulaşacak.
Title
Baraj gövdesinde kullanılacak 4 milyon metreküp beton, Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform genişliğinde beton yol yapılmasını sağlayacak kapasiteye sahip bulunuyor.
Title
Projeyle üretilen enerji sayesinde yaklaşık 600 bin kişinin enerji ihtiyacı karşılanabilecek
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Yusufeli Barajı Dar vadinin gizli hazinesi
Yusufeli Barajı: Dar vadinin gizli hazinesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mevlüt Aydın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Yusufeli Barajı'nı, dar vadinin gizli hazinesine benzetti. Aydın, Yusufeli barajının gece çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak “En yüksekte gece gündüz durmak yok. Dar vadinin gizli hazinesi. Yusufeli barajından gece gündüz çalışmalar aralıksız devam ediyor. Baraj inşaatında 163 metre gövde yüksekliğine ulaşılmış olup, 166 metre için hazırlıklar yapılıyor” dedi.


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