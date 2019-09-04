Yüz yıl öncesi gibi gururla yükseliyoruz

Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nun açılışı dün yapıldı. Forumun bugünkü kapanış oturumuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Sivas Kongresi'nin düzenlenen Forum’da konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, dünyanın yeniden şekillendiğini ve 100 yıl sonra tekerrür edercesine yeniden ulusların iradelerinin sınandığını söyledi. Bir asır evvel bu topraklarda mandacılığın kesin olarak reddedildiğini belirten Kaan, ulusal gücün ölçülmesinin, ekonominin milli gücün temel unsuru olarak görülmesiyle mümkün olduğunu söyledi.

YEPYENİ BİR TÜRKİYE'Yİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü anımsatan Kaan, "Böylesi bir söz, bir başkaldırının, bir meydan okumanın onurlu bir duruşun özetidir. Bundan 100 yıl önce bu topraklarda milli iradenin karşısında kimsenin duramayacağı ve adalet için savaşan insanların yüreklerinin gücünün satın alınamayacağı ispatlanmıştı. Ve bu dik duruş bugün burada bu kadar yürekli insanı bir araya tekrar getirebilmektedir” dedi Türkiye'nin zor bir coğrafyanın kadim bir medeniyeti olduğunu dile getiren Kaan, şöyle konuştu: Türkiye kendine münhasır değerleri ve dünya diplomasi tarihine hediye ettiği kavramlarıyla dimdik ayaktadır. Hangi devletin başına gelse yerle yeksan olur denen ne fırtınalardan işte bu kadim devlet geleneğinin verdiği tevekkül ve tefekkür ile ayağa kalkabilmiştir. Elhamdülillah bizler özellikle son 17 yıldır dimdik ayakta ve mağrur bir şekilde her safhada bu mücadeleyi vermekteyiz. Vermeye de devam edeceğiz.”

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