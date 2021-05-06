Yüzde 46 büyüme yakalayan Vaillant için 2021 yılı dönüm noktası olacak

Vaillant Türkiye, pandemi nedeniyle zorlu geçen 2020 yılını, yenilikçi bakış açısı ve dijitalleşmeye yönelik yatırımları sayesinde başarıyla tamamladı.

Bu zorlu dönemde pazar payını artırarak yüzde 46 büyüme yakalayan şirket, 2020 yılında ısıtma başta olmak üzere ana ürün gruplarında önemli pazar payı artışları elde ederken, yeni iş kollarında da hızlı büyüdü.

Yeni organizasyon yapısı, yeni proje ve ürünleri ile 2021 yılında da fark oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2020 yılı sonuçlarına ve 2021 hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avdel, “2020 yılını, güçlü dijital altyapımız ve organizasyonel çevikliğimiz ile başarılı bir şekilde tamamladık. 2021 ile birlikte hayata geçirdiğimiz yeni yapılanmamız sayesinde daha da efektif bir çalışma modeline geçiş yaptık. Müşteri deneyimini önceliklendirerek pazarda yarattığımız farkı daha ileri taşıdık. Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz “Müşteri Odaklı Organizasyon Projesi” ile grup bünyesinde yer alan Satış ve Pazarlama departmanlarında organizasyonel değişiklikler gerçekleştirdik. Yeni yapımızla sektörümüzde zaten ileri düzeyde uyguladığımız müşteri ve piyasa odaklılığımızı daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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Avdel, “2020’de kombi satışlarımız adetsel bazda yüzde 22 arttı. Yeni iş kollarımızda hızlı büyüdük. Kaskad satışlarımızı 2 katına çıkarırken, ısı pompasında ise yüzde 40 artış yakaladık. Zorlu geçen bir yıl olmasına rağmen 2020’yi başarıyla tamamladık. 2021’de geleneksel işimiz olan kombinin yanı sıra kaskad, ısı pompası ve VRF alanlarına odaklanacağız. Geleneksel ve yeni iş kollarında büyüme hedeflerimiz aynı şekilde devam edecek. 2021 yılı bizim için bir dönüm noktası. Yeni organizasyon yapımız ve yeni ürünlerimiz ile bu yıl için oldukça iddialıyız” dedi.

“Çağrı merkezi ve servis hizmetlerinde gücümüzü ortaya koyduk”

2020’de müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam ettiklerini belirten Alper Avdel, “2020’de 25 bin yeni müşteri bağlantısı kurduk. 15 ilde 17 kampanya ile hedeflerimizin oldukça üzerinde satış adetlerine ulaştık. Pandemi döneminde çok hızlı bir şekilde evden çalışma sistemine geçirdiğimiz 250 kişilik çağrı merkezimiz ile 7/24 hizmet verdik, vermeye devam ediyoruz. 200’ü aşkın servis teknikerimizle gerekli mesafe ve hijyen şartlarını sağlayarak sahada olmayı sürdürdük. Bu dönemde gücümüzü ortaya koyduğumuz en önemli noktalar pandemiye hızla uyum sağlayarak kesintisiz devam ettirdiğimiz çağrı merkezi ve servis hizmetleri oldu. Kendi bünyemizde görev alan servis teknikerlerimizle hizmetin en iyisini vermeye devam ettik. Yıllardır bu alana yaptığımız yatırımın karşılığını, pandemide işimizde aksama olmadan yola devam ederek aldık” ifadelerini kullandı.

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Müşteri deneyimine yatırım yapmaya devam

Tüm aksiyonlarda müşteriyi önceliklendirerek hareket ettiklerini kaydeden Alper Avdel sözlerine şöyle devam etti: “Müşterilerimizle ilgili hizmetlerde bu yıl çok daha proaktif olacağız. Veriye dayalı hareket ederek yaratıcılığı temel alan çözümler sunacağız. Çevreye, dijitalleşmeye ve ileri teknolojiye odaklanan bir marka olarak, müşteri deneyimini en üst noktaya taşıyacak ürünler ve hizmetler sunmaya önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

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