Z Raporu ağustos sayısı bayilerde: Dünya yavaşlıyor

Koronavirüs salgınının sebep olduğu arz-talep dengesizliği, ardından gelen savaş ve karşılıklı yaptırımlar, tüm dünyada enflasyonu son yılların rekor seviyelerine taşıdı. Enflasyondaki tarihi seviyelerle mücadele etmek için merkez bankaları yine son yılların en sert faiz artırımlarını gerçekleştiriyor. Merkez bankalarının faiz artırımları beraberinde ülke ekonomilerini yavaşlatıyor. Z Raporu’nun kapak dosyasında da ortaya çıkan tablo, pandemi sonrasında dünyada siyah kuğuların yol açtığı resesyon başlığı ile okuyucuların beğenisine sunuluyor.

KÜRESEL TİCARETİN KALIPLARI DEĞİŞİYOR

Z Raporu’nda, küresel ticarette ortaya çıkan yeni düzen de masaya yatırılıyor. Pandemi ve savaş ile karşı karşıya kalan ithalatçı ülkelerin ticaret terazisi yön değiştirirken, Almanya 30 yılın ardından ilk kez dış ticaret açığı verdi. Ticaret kalıplarının değişimi olarak nitelendirilen bu gelişmeler, Z Raporu’nun yeni sayısında uzman isimlerin katkıları ile inceleniyor.

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AVRUPA’YI ENERJİ KORKUSU SARDI

Doğal gaz krizi yaşayan Avrupa kavurucu sıcaklarla boğuşurken, dünya çapında birçok bölgede aşırı iklim olayları yaşanıyor. Doğal gazın kışın karne ile verilmesi tartışmalarının yaşandığı Avrupa’da enerji krizinden en az yara ile çıkmak isteyen hükümetler ve yerel yönetimler ise enerji kıtlığı karşısında acil durum ilan ederek tasarrufa yönelik farklı tedbirler almaya başladı.

YERLİ ÜRETİMİN DESTEKÇİSİYİZ

Albayrak Grubu CEO’su Prof. Dr. Ömer Bolat, Türkiye’de devletin tarımsal üretimde tedarik zincirinin korunması noktasında gayretli çalışmalarının tüm dünya tarafından takdirle karşılandığını anlattı. Devletin ekilmedik bir metrekare alan kalmaması için uğraştığını ve enflasyon üzerinde gıda fiyatlarının baskısını azaltmayı hedeflediğini vurgulayan Bolat, salgın döneminde tarımın öneminin yeniden anlaşıldığını da söyledi.

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DİKKAT BORÇ BATAKLIĞI ÇIKABİLİR

Z Raporu’nun ağustos sayısında kapsamlı dosya ve ekonomik araştırmaların yanı sıra Mondihome Genel Müdürü Cüneyt Ocak ve Casper Pazarlamadan Sorumlu Kurumsal İletişim Direktörü Ahmet Beliktay söyleşileri de yer alıyor. “Dikkat Borç Bataklığı Çıkabilir” başlıklı dosyada en fazla borçlu ülkeler inceleniyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin turizm pazarlamasında deneyimin önemini değerlendiren dosyanın yanı sıra Areda’nın makarna sektör araştırması okuyucuların dikkatine sunuluyor.