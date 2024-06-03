Z Raporu bayilerde: Dikkatler Türk lirası üzerinde

Z Raporu, haziran ayında ‘Tasarruf özgürlüktür’ başlığı altında, Areda Piar ortaklığıyla gerçekleştirdiği Türkiye’nin finansal okuryazarlık desenini yansıtan araştırma ile okuyucularının karşısına çıkıyor. Türkiye’de yaşayan; cinsiyet, yaş, eğitim ve sosyoekonomik özellikleri temsil eden 1.534 kişi ile gerçekleştirilen araştırma hem en küçük karar birimleri için hem de politika yapıcılar için beklentilerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Araştırma tasarruf yapma alışkanlığının temelindeki dinamikleri yansıtması açısından dikkat çekici bulgular içeriyor.

İHRACATÇI İÇİN REKABET ÖNEMLİ

Türk lirası, dolar karşısında reel olarak değerlenmeye devam ediyor. İhracatçı mevcut enflasyona kıyasla TL’deki bu değeri ‘aşırı’ bularak, bunun rekabet avantaj kaybına yol açacağını savunuyor. Ekonomistler ise talebin hâlâ canlı olduğu bir dönemde kur geçişkenliğinin enflasyon üzerindeki risklerine dikkat çekiyor. Çözüm önerileri birden fazla: TL’yi değerli kabul edenler ihracatta rekabetçi fiyat için kurun baskılanmamasını ve yeniden gözden geçirilmesini istiyor. TL’deki değerlenmeyi normal görenler ise rekabet avantajı için fiyat yerine katma değere, verimliliğe, markalaşmaya ve yeni pazarlara odaklanılmasını öneriyor.

İSLAMİ FİNANS 6,7 TRİLYON DOLARA DOĞRU

İslami finans, 2023 itibarıyla 4 trilyon doları aşan bir büyüklüğe ulaştı. Önümüzdeki 3 yıl içinde 6,7 trilyon dolar büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilen sektördeki son gelişmeleri değerlendiren İslami Bankalar ve Finans Kurumları Genel Konseyi (CIBAFI) Genel Sekreteri Dr. Abdulilah Belatik, küresel sistemde İslami finansın daha çok yer edinebilmesi için İslam inanç sistemine uygun düzenlemelerin uyumlaştırılması ve uluslararası finans kuruluşları arasında farkındalığın ve kabulün artması gerektiğini belirtiyor.

YENİ MÜCADELE ALANI: LİTYUM İYON PİLLER

Lityum iyon piller, Çin başta olmak üzere tüm dünyada hız kesmeden üretilmeye devam ediyor. Akıllı telefonlar, dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve elektrikli arabaların daha fazla tercih edilmesindeki itici gücü oluşturan lityum-iyon pillerin üretiminde kullanılan lityum, nikel ve grafit gibi önemli aktif maddelere olan talebin 2030 yılına kadar 400 bin tondan 6 milyon tona çıkması bekleniyor. Avrupa’nın ilk silindirik lityum iyon pil tesisiyle bölgedeki ilk üretici olan Türkiye ise küresel tedarikte yaşanan sorunları avantaja çevirerek ithalatçı rolünü ihracatçıya çevirmeyi hedefliyor.







