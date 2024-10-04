Z raporu ekim sayısı bayilerde

Z Raporu dergisi, ekim ayında Türkiye’nin BRICS adaylığı ile yeniden gündeme gelen Küresel Güney’in ekonomik gücünü masaya yatırıyor. ‘BRICS üyeliği ne getirir, ne götürür?’ başlıklı dosyada BRICS’in dünya ekonomisindeki yeri verilerle inceleniyor. Küresel Güney’in temsilcisi rolüne soyunan BRICS’e Türkiye’nin katılımını değerlendiren uzmanlar, grubun ekonomik güç kazandırma ve Batı’yı dengeleme açısından önemli olduğunu belirtiyor.





ELEKTRONİK HARP DÖNEMİ BAŞLADI

Dünya, Lübnan’da binlerce çağrı cihazının ve telsizin aynı anda patlamasıyla meydana gelen ölümcül saldırılarla sarsıldı. Günümüze kadar yaşanan siber savaşlardan çok farklı bir yöntemle gerçekleştirilen saldırıların bir dönüm noktası olduğu değerlendirilirken, yerli teknoloji ve yazılımın önemi de bir kere daha ortaya çıkmış oldu.





DOLARIN TAHTINI KİM SALLAYACAK?

Son dönemlerde ABD’nin borç seviyelerinde yaşanan artış ve artan jeopolitik risklere ilişkin endişeler, doların tahtını sallamaya başladı. Dünyanın bir numaralı rezerv para birimi olma statüsünden uzaklaşmaya başlayan doların payı, son 10 yılda yüzde 70 seviyelerinden yüzde 59’a geriledi.





ABD’NİN YENİ BAŞKANINI EKONOMİ Mİ BELİRLEYECEK?

ABD'de başkanlık seçimlerine sayılı günler kala adaylar kampanyalarını yoğunlaştırmaya başladı. Kamala Harris ve Donald Trump, seçmenlere yönelik anketlerde en önemli endişe kaynağı olarak değerlendirilen ekonomi konusunda planlarını açıklarken, birbirinden zıt vaatlerde bulunuyor. Ancak kim kazanırsa kazansın, iki adayın da vaatlerine göre ABD’de ulusal borç yükünün artış göstermesi bekleniyor.





OVP’ye mercek tutuldu

Z Raporu’nda bu ay enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme, cari açığı azaltma ve istihdamı artırma hedefleri doğrultusunda şekillendirilen Orta Vadeli Program da ayrıntılı bir şekilde inceleniyor. Bir Ülke köşesinde İtalya ekonomisi ve İtalya ile ekonomik ilişkiler incelenirken, ‘İthalat tedbirleri dış ticaret açığını daralttı’ da bir diğer dosya konusu olarak yer alıyor. Pazarlama Dünyası köşesinde Esad Sivri ‘Asla bütün yumurtalarını tek sepete koyma!' ve Levent Yılmaz’ın ‘Faiz indirimi ne zaman?’ başlıklı incelemeleri de bu ay dergide okunması gereken diğer konu başlıkları olarak göze çarpıyor.





Z Raporu yazarları gelişmeleri yorumluyor

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini Z Raporu okuyucuları için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, İbrahim Acar, Prof. Dr. Kadir Tuna, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Dua, edebiyat ve iş hayatı’ konusunu ele aldı. Analist Cüneyt Paksoy da her ay olduğu gibi piyasadaki son gelişmeleri yorumladı.











