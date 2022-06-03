Z Raporu'nun Haziran 2022 sayısı bayilerde: Ülkelerin bir numaralı gündemi enflasyon

Enflasyon tüm dünyada küresel bir sorun haline geldi. Pandeminin neden olduğu arz talep dengesizliğine savaşın da eklenmesi enflasyonu tüm dünyada son yılların zirvesine taşıdı. Enflasyonun ne olduğunu unutmuş olan dünyanın en gelişmiş ekonomileri dahi bu sorunu hatırladı. Büyük oranda arz kaynaklı enflasyonla klasik yöntemlerle mücadele eden merkez bankaları ise tarihi bir sınav veriyor. Merkez bankalarının ekonomileri resesyona sürüklemeden enflasyonu düşürüp düşüremeyeceğini analiz eden Ekonomi Dergisi Z Raporu kapak dosyasında, dünyanın enflasyonla sınavını tüm boyutları ile masaya yatırıyor.

TARIM NÜFUSU YAŞLANIYOR

Neredeyse her tabak yemeğin arkasında bir düzen veya çiftçiler var. Ancak yaşlanan çiftçi nüfusuyla bir sonraki öğünümüz artık güvende değil. Japonya’da çiftçi yaşı ortalaması 67, ABD’de 60 ve Türkiye’de 56 seviyesinde iken, bu bilgiler günümüz çiftçi neslinin emekli olduğunda soframıza kimin yemek koymaya devam edeceğini sorgulatıyor. Z Raporu’nda gıda güvenliği ile ilgili bu tarım dosyasında, tüm veriler uzman isimlerin katkısı ile ele alınıyor.

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BİLDİĞİMİZ KÜRESELLEŞMENİN SONU

Küresel ticaret son birkaç yılda Çin ve ABD arasındaki ticaret savaşları, pandeminin neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalar ve son olarak Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya dönük yaptırımlarla korumacılığa yöneldi. Z Raporu’nun son sayısı da, küreselleşmenin hız kaybettiği bu dönemde deglobalizasyon tartışmalarına ver veriyor. Küreselleşmenin kan kaybetmesi ile hayatımıza giren deglobalizasyon kavramı ile ilgili tüm detaylar ve tartışmalar da yeni sayıda yer alıyor.

SPORDA MALİ SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

Geçtiğimiz nisan ayı sonunda yürürlüğe giren yeni spor yasası, spor ekonomisi açısından da önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Yeni yasanın getirdiği düzenleme kulüplerin bütçe açıkları ile mücadelesinde önemli bir adım olacağını, yasanın tüm taraflarca tartışıldığını belirten Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu söyleşisi de Z Raporu haziran sayısında okuyucuların beğenisine sunuluyor.

Ekonomiyi daha iyi okumak için

q Raporu haziran sayısında ekonomik araştırmaların yanı sıra Yayla Agro Gıda Başkanı Hasan Gümüş söyleşisi de yer alıyor. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve DEİK/ Türkiye-BAE İş Konseyi Başkanı Tevfik Öz ise Türkiye BAE ilişkilerini ekonomi çerçevesinden değerlendiriyor. “Turizm eski formuna dönüyor” başlıklı dosyada turizm sektörü masaya yatırılıyor. Ayrıca Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Koordinatörü Esad Sivri’nin müşteri deneyimi tasarımı değerlendirmesi ve Areda Araştırma işbirliği ile süt sektörüne yönelik piyasa araştırması da haziran sayısında yer buluyor.