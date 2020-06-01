Zafer anıtına özel belgesel: 42 ay süren hikayenin detayları anlatıldı

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Bir Zafer Anıtı: İstanbul Havalimanı" belgeselinin, zor şartlarla başlayan bir projenin 42 ay gibi inanılmaz bir sürede tamamlanmasının hikayesini anlattığını bildirdi. Samsunlu, İGA'nın hazırladığı belgeselin dün saat 20.00'de "İGA İstanbul Havalimanı" Youtube hesabında ve televizyonlarda ilk kez yayınlandığını söyledi. Türkiye'nin mühendislerinin azim ve kararlılıkla neyi başarabildiğini, kendi sermayedarlarının ne kadar büyük bir projeye imza atabildiğini İstanbul Havalimanı projesiyle herkese gösterdiğini belirten Samsunlu, bu açıdan çok gururlu ve mutlu olduklarını ifade etti.

Kadri Samsunlu

400 BİNDEN FAZLA UÇAK İNDİ KALKTI

Samsunlu, İstanbul Havalimanı'na her zaman büyük bir heyecanla geldiğini, bu tür projelerin uzun vadeli düşünülmesi gerektiğini söyledi. Büyük projelerde bugünkü gibi beklenmeyen bir salgınla veya kısa dönemli krizlerle her zaman karşılaşılabileceğine dikkati çeken Samsunlu, şunları kaydetti: "Buradaki en önemli konu şu: Biz korona krizinden önce 11 ay bu havalimanını çok başarılı bir şekilde işlettik. 400 binden fazla uçak indi-kalktı ve 64 milyon yolcu geldi, gitti. 50 milyondan fazla bagaj bizim sistemlerimizden geçti. Bugün havalimanımızı ve operasyonumuzu çok küçültmüş durumdayız. Yarın aynı hızla ayağa kaldıracağız. Bu fleksibiliteyi, şirketimde gördüğüm için çok mutluyum. İleriye çok büyük umutla bakıyorum. Yarın buraya bin 300 uçak gelsin, biz bin 300 uçağı almaya, onlara hizmet vermeye hazırız. Sadece küçük bir ara verdik. Kaldığımız yerden inşallah pazartesiden sonra devam edeceğiz. Bizim üç tane kuralımız var. Maske, mesafe ve hijyen, bunlara uyduktan sonra inanın bu krizi atlatacağız. Ben öyle düşünüyorum."

REKLAM

ÜÇÜNCÜ PİST SONRASI 130 MİLYONLUK KAPASİTE

Havalimanında ilk kazmanın atıldığı günden itibaren yapımını belgesel olarak çektiklerini ifade eden Samsunlu, “Dünyanın en büyük tek çatısının altındayız. Bu çatı 65 futbol sahasına eşit bir çatıdır. Yekpare, tek bir bloktur. Bununla beraber en çok mutlu olduğumuz, devletimize garanti ettiğimiz 42 aylık sürede bu havalimanının tamamlanması, hizmete açılması ve bugün itibarıyla da 90 milyon olan kapasitesinin nihayetinde 200 milyona, 18 Haziran’da açacağımız 3. pist ile beraber saatlik kapasitesinin 130’a ulaşmasını sağlayacağız” değerlendirmesini yaptı. Samsunlu, havalimanının yeni döneme hazır olduğunu da söyledi.

HEDEFLERE ULAŞMADA ARAÇ OLACAK

Samsunlu,süreç hakkında şunları söyledi: “Dünyadaki benzer projelerin çok uzun zamanlarda yapıldığını, hatta yapılamadığını da görüyoruz. Dünya havacılığındaki diğer rakiplerin de burayı örnek alıp kendi tesislerini iyileştirmeleri ve kapasitelerini artırmalarına bir anlamda katalizör görevi gören İstanbul Havalimanı, inşallah Türkiye’nin orta, uzun vadede, hedeflerine ulaşmasında bir araç olacak. Bunun da belgeselini hep beraber seyredeceğiz.”

SunExpress uçuşları başladı