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Ekonomi Taksiciler zam sonrası fiyat güncellemesi için uzun kuyruklar oluşturdu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Taksiciler zam sonrası fiyat güncellemesi için uzun kuyruklar oluşturdu

Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararıyla, taksilerde açılış ücretinin 7 liradan 9.80 liraya, kısa mesafe ücretinin de 20 liradan 28 liraya yükseltilmesinin ardından taksiciler, taksimetre güncellemesi için uzun süre kuyrukta bekledi.

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Haber Merkezi DHA
Zam sonrası taksiciler güncelleme için uzun kuyruklar oluşturdu
Taksimetre güncelleme merkezi önündeki taksi yoğunluğu sebebiyle trafik kuyrukları oluştu.

İstanbul Kadıköy'de bulunan taksimetre güncelleme merkezi önündeki taksi yoğunluğu sebebiyle trafik kuyrukları oluştu.

Firma çalışanları taksicileri sıraya yönlendirme konusunda büyük çaba sarf etti.

Taksici Ali Genç "Zam bizim için iyi oldu. Ama bakalım devamı gelecek mi? Yakıta zam gelmeye devam ederse, bir önceki zammın bir faydası olmadığı gibi bu zammın da bize hiçbir faydası olmayacak.

Şu anki zam oranından memnun değiliz. 1 Saattir burada sırada bekliyoruz. " şeklinde konuştu.

Başka bir taksi şoförü Sunay Yılmaz ise, "Şu anda daha zamlı tarifeden siftah yapmadık. Sırada bekliyoruz ama yakıt çok pahalı. Zam oranı bizi memnun eder mi etmez mi şu an bilmiyorum. Ben 32 senelik taksiciyim. Yaklaşık 1 saattir bekliyoruz. Taksimetre güncelleme ücretinin 1250 Türk Lirası olduğunu söylüyorlar." dedi.

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