Zam yapan ceza alır: Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan, yeni yılda geçerli olacak ücret artışlarını bahane ederek haksız zam yapma girişiminde bulunanlara sert uyarı geldi. Bakan Muş, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.
Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.