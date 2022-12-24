Ekonomi Zam yapan ceza alır Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Zam yapan ceza alır: Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yeni yılda asgaride ve diğer ücretlerde yapılacak artışları bahane ederek zam yapacakları uyardı. Bakan Muş, "Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zam yapan ceza alır: Yeni yılda geçerli olacak ücretler bahane edilemez
​Ticaret Bakanı Mehmet Muş.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan, yeni yılda geçerli olacak ücret artışlarını bahane ederek haksız zam yapma girişiminde bulunanlara sert uyarı geldi. Bakan Muş, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz” dedi.

Asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını bildiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu. Muş, “Haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezalar uygulanacaktır. Konuyu yakından takip ediyoruz. Hükümetimizce vatandaşlarımızın refahını artırmak için atılan adımların fırsatçılar tarafından suistimal edilmesine asla müsaade etmeyiz. Bu konuda vatandaşımızın hakkını-hukukunu koruyacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

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