Zamlı maaş için ek bordro hazırlığı

Memur ve emekliye maaş artışlarını da içeren 9 maddelik ekonomi paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme bordroların 5-10 Ocak hazırlanmasından ötürü 15 Ocak'taki memur maaşlarına yansımayacak. Zamlı maaşların ek bordrolarının 20 Ocak'a yetiştirilmesi için bürokrasinin yoğun bir mesai vermesi bekleniyor.

BİLİŞİM SİSTEMİ İLE ÖDENECEK

Düzenlemenin bu hafta içerisinde Resmi Gazete'de yayınlanarak, yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bilişim sistemi zamlı maaş ödemelerine hazır. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerimizin ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatması için ekibimiz özveriyle çalışarak sistemlerimizi güncellediler. Ocak ayı maaşlarının hesaba geçmesiyle birlikte, yüzde 13,52 oranında ilave zam ve 1 Ocak-14 Ocak tarihleri arası katsayı artışından kaynaklanan 14 günlük maaş farklarının da ödenebilmesi amacıyla sistemlerimizi kamu kurumlarımızın kullanımına açacağız" denildi.

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