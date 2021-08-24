Zeytinburnu Belediyesinden kiralık buz pisti

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, Zeytinburnu Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 2 Eylül 2021 tarihinde düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile gerçekleştirilecek ihalede yıllık muhammen bedel 550 bin Türk Lirası olarak belirlendi. İhale şartnamesi 5 bin Türk Lirası bedelle Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden satın alınabilir veya ücretsiz görülebilir

İsteklilerin ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de bu şartnamelerde belirtilen şartlar çerçevesinde 01/09/2021 tarih ve saat 16:00’a kadar Belediyenin Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor.

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