Zeytinyağı sabunu binlerce yıldır geri dönüştürülebiliyor

Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, “Zeytinyağlı sabun binlerce yıldır insanların temizlik hayatında ön planda yer alıyor. Doğal ve bitkisel olması nedeniyle insanlar bunu son günlerde tercih ediyor. Popüler hale geldi. Biz bu sabunu yaparken bazen hatalı üretim yapabiliyoruz. İçerisine fazla kostik konmuş olabiliyor. Yaptığımız yerde kuruma esnasında eşit bir şekilde kurumadığında yanlış şekilde çıkabiliyor sabunlar. Biz bunları tekrar yeniden alıp kaynatıp aynı işlemlerden geçirerek tekrar sabun haline getirebiliyoruz. Bu şekilde sabunun geri dönüşümünü sağlamış oluyoruz. Sabun yaptığınızda hatalı veya normal sabun yaptığınızda normal sabunu beğenmeyip tekrar yeniden bunu aynı işleme tabi tutup kişilerin kullanımına hazır hale getirebiliyoruz“ dedi.

İHA Zeytinyağı sabunu üretildiği günden bu yana geri dönüşümü yapılabilen endüstriyel ürün olarak dikkati çekiyor.

Zeytin yağı sabununun binlerce yıldır geri dönüştürüldüğünü ifade eden Kıvrak, “5 bin yıldır bu işlem var. Dünya’nın belki ilk geri dönüştürülen malzemesi. Geri dönüşümü olup da yeniden bir kullanım malzemesi, endüstriyel malzemesi olarak bizim bildiğimiz başka bir şey yok. Geri dönüştürülebilir olması açısından da zeytinyağlı sabun ön plana çıkıyor” dedi.

İHA Üreticiler zeytinyağı sabunlarını binlerce yıldır geri dönüştürerek tekrar kullanıma sunabiliyor.

Eski ve hatalı imal edilen sabunlar tekrar ateş üstünde kazanlarda kaynatılarak yeni yapılarına dönüştürülüyor. Bu dönüşüm sırasında sabun özelliğinden ve değerinden hiç bir şey kaybetmiyor.

FOTOĞRAF 8 Akzambaklar şehri Tokat’ta, nesli tükenme tehlikesi altına olan akzambak çiçeği bağ ve bahçelerde çoğaltılmaya çalışılıyor. Çok az sayıda kişinin ticari olarak uğraştığı zambak çiçeklerinin soğanından yaprağına, yağından polenine para ediyor. Yağı ilaç sanayinde, poleni boya sektöründe yaprakları parfüm sanayinde değerlendirilen zambakların soğanı da bahçesini süslemek isteyenlerin tercihleri arasında yer alıyor. Akdeğirmen Mahallesindeki bahçesinde emekli olduktan sonra hobi olarak 15-20 kök akzambak yetiştirmeye başlayan Fikret Aydemir (61), bir dönümlük bahçesinde 5 bin soğana kadar bu üretimini çıkarttı. Akzambakların çiçeğinin kilosunun 140 TL, yağının 5 bin avrodan sattığını ifade eden Aydemir, nesli tükenmekte olan ak zambakları kısa bir sürede çoğaltarak ülke ekonomisine kazandırdığını kaydetti. Akzambakların yoğun bir ilgi gördüğünün altını çizen Aydemir, “Kimi arabasıyla geldi, kimi siparişini verdi. Türkiye’nin 50 vilayetinde şuanda akzambak yetiştiriliyor. Kısa sürede 5 bin soğan yaptık. Bu 5 bin soğandan 20-30 bin yavru alıyoruz. Bu soğanları da talebe göre satıyoruz” dedi. YAPRAĞINDAN SOĞANINA PARA EDİYOR: Aydemir, önceki yıllarda zambakların polenlerini attıklarını ama boya sanayinde kullanıldığını öğrenerek onu da değerlendirdiklerini belirterek, “Almanya’dan geldiler bu polenlerden organik boya yapıldığını öğrendik. 5 bin eurodan müşterisini bulduk. Onlar için toplayıp biriktirip vereceğim. Daha sonra bilmediğimiz başka şeylerde öğrendik... Zambakların yapraklarını ezilip ameliyat sonrasında dikiş yerlerinde yaralara sürüldüğünde yara izleri kayboluyor. Ciltteki sorunları gideriyor. Yağını ayrı çıkartıyoruz, Reçeli yapılıyor, şurubu yapılıyor. Yani her yeri paraya dönüşebiliyor Soğanı, yaprağı, poleni ayrı para yapıyor. İlaç fabrikaları soğanını alıyor ağrı kesici özelliği var” ifadelerini kullandı. Aydemir, akzambakların çiçeğini 140 lira, yapı ve polenini 5 bin avrodan soğanın tanesini ise 2 lira ile 20 lira arasında büyüklüğüne göre sattığını kaydetti. Talepleri karşılamakta zorlandığını ifade eden Aydemir, Türkiye genelinde talep olduğunu sözlerine ekledi. BİR KÖKTE 150 ÇİÇEK: 5 bin kök zambak içerisinde tek bir kökten açan 150 çiçekli zambak ise görenleri şaşırtıyor. Normalde 15-20 çiçek veren bitkide bir dalda 150’ye yakın çiçek açmasına şaşırdığını belirten Aydemir, diğer çiçek fidelerine göre daha kalın sapı olan 3 zambakta böylesine çiçek vermesinin ilginç olduğunu sözlerine ekledi. Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor Hobi olarak başladı, taleplere yetişemiyor Tokat'ta hobi olarak başladığı ak zambakları çoğaltan Fikret Aydemir, yurt içi ve yurt dışından gelen taleplere yetişmeye çalışıyor.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

FOTOĞRAF 14 Kentte küçük yaşlardan beri otomobil tamirciliği yapan Soydan Demir, o dönemlerde kendi proje aracını üretmenin hayalini kurdu. ​20 yıl otomobil yetkili servislerinde çalışan Demir, daha sonra işinden ayrılarak kendi tamir atölyesini açtı. Soydan, atölyesinde çocukluk hayali olan 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini çift kabin kamyonete çevirmek için proje çizdi. Çalışmalara başlayan Demir, yaklaşık 35 bin lira harcayarak projeyi 2 yılda tamamladı. Soydan, 3 kapılı çift kabin kamyoneti ruhsata işletmek için ise yaklaşık 15 bin lira harcadı. ‘HAYALİMİ BU ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRDİM’: Tamircilik sektöründe çıraklıktan yetişme olan herkesin bu tarz hayalleri olduğunu belirten Soydan Demir, Genellikle imkansızlıklardan dolayı yapılamaz. Allah bana bu imkanı tanıdı. Kendi mücadelem, emeğim ve esnaf arkadaşlarımın desteğiyle hayalimi gerçekleştirdim... 1986 model kuş serisinden bir aracım vardı. Hayalimi bu araçla gerçekleştirmek istedim. İlk başta projeyi kendi kafamda tasarladım. Önce bu aracı ortadan ikiye kestim. Ön taraf orijinal haliyle kalırken arka tarafı çift kabin kamyonet olarak yeniden yaptım... Projemi tamamlayıp fiziken ve yasal olarak trafiğe çıkabilir hale getirmem yaklaşık 2 yıl sürdü. 6 ay kadar ruhsat işlemleriyle uğraştım. Şu an diğer tüm araçlar gibi trafiğe çıkabiliyor ve muayeneden geçiyor... Beni tek üzen ticari araca dönüştüğü için artan sigorta bedeli oldu, ancak bu emeklerimin karşılığında onu da gözüm görmüyor. Toplam maliyet 50 bin liraya ulaştı, bunun içinde en büyük payı ise ruhsat işlemlerine ayırdım” dedi. 'GÖREN FOTOĞRAFINI ÇEKİYOR': Yaptığı aracının herkes tarafından çok beğenildiğini belirten Demir, Müşterilerimden ve usta arkadaşlarımdan isteyen çok oldu. Sanayide gezerken en az 10 kişi durdurup nasıl ve neden yaptığımı soruyorlar. Bazen fotoğrafını çekiyorlar, bunlar bana büyük haz veriyor... Buna harcadığım parayla lüks bir araç alabilirdim, ama bu içimden gelen bir şeydi, bir çocukluk hayaliydi. 'Ben bunu yaptım' diyerek ustalığımı ön plana çıkarmak da çok önemliydi. Bunu yapmasaydım Türkiye'de tek olan bu araca binemezdim. Bu araç, Türkiye'de yalnızca bende var. Ben bu arabaya zevkle biniyorum dedi. Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Çıraklık hayalini 86 model otomobille gerçekleştirdi Bursa'da yıllarca teknik servislerde çalışıp daha sonra kendi iş yerini açan otomobil tamircisi Soydan Demir (43), çıraklık hayalim dediği 86 model Tofaş Kartal marka otomobilini kamyonete çevirdi. Aracın yapımından trafiğe çıkmasına kadar 2 yıl çalıştığını belirten Demir, "Çocukluk hayalime kavuştum. Bu aracı yapmam 50 bin lirayı buldu" dedi.

BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder