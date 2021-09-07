Ekonomi Zile Belediyesi panayır alanı ve lunaparkı kiraya veriyor
BASIN İLAN

Zile Belediyesi panayır alanı ve lunaparkı kiraya veriyor

Tokat Zile Belediyesi, Şeyhali Mahallesi’ndeki Asırlık Zile Panayır Fuar Alanını ve Lunapark yerini 2-18 Ekim tarihleri arasında kiraya veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Zile Belediyesi panayır alanı ve lunaparkı kiraya veriyor
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale kapsamında lunaparkta bulunan dönme dolap, gondol, çarpışan araba, trambolin, balerina (etek) kanguru, tren (küçük çocuklar için), sekolin (çocuk salıncağı), atlıkarınca ve şişme oyun grubu gibi eğlence aletleri ile 4000 m² kapalı alan (çelik konstrüksiyon çadır), panayır süresince kullanıma sunulacak.

İhale, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Zile Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.

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