Zile Belediyesi panayır alanı ve lunaparkı kiraya veriyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale kapsamında lunaparkta bulunan dönme dolap, gondol, çarpışan araba, trambolin, balerina (etek) kanguru, tren (küçük çocuklar için), sekolin (çocuk salıncağı), atlıkarınca ve şişme oyun grubu gibi eğlence aletleri ile 4000 m² kapalı alan (çelik konstrüksiyon çadır), panayır süresince kullanıma sunulacak.

İhale, 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Zile Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda açık teklif usulü ile yapılacak.

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